Євростат назвав країни з надлишковим житлом

Надмірно просторе житло знайшли на Мальті, Кіпрі та в Ірландії

Понад 17% населення країн Євросоюзу живуть у переповнених будинках і квартирах, однак у Європі є країни з «зайвим» житлом - там громадяни, навпаки, мають дуже багато квадратних метрів. Такі дані оприлюднив Євростат.

За інформацією відомства, кожен третій житель ЄС (32,7%) проживає в недостатньо заселеному помешканні, коли в квартирі або будинку є «зайві» кімнати.

Надмірно просторе житло знайшли, зокрема, на Мальті (там понад 72% громадян живуть в малозаселених будинках і квартирах), на Кіпрі (70% стикаються з профіцитом кімнат) та в Ірландії (69,6%).

Далі йдуть Іспанія (55% сімей мають «зайві» кімнати), Люксембург і Бельгія (54%), Нідерланди (53%).

У свою чергу від явний дефіцит кімнат у квартирах і будинках страждають жителі Румунії - там простору не вистачає майже 46% сімей.

Крім того, перенаселеною назвали істотну частку житла в Латвії, Болгарії, Хорватії та Польщі.

Європейський союз включає у себе 27 держав - членів ЄС. Сполучене Королівство вийшло з Європейського Союзу 31 січня 2020 року.

До слова, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир. Крім того за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.