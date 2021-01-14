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    Євростат назвав країни з надлишковим житлом

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    55% іспанських сімей мають &laquo;зайві&raquo; кімнати - Євростат назвав країни з надлишковим житлом
    55% іспанських сімей мають «зайві» кімнати
    Фото: youtube-канал SpainHomes

    Надмірно просторе житло знайшли на Мальті, Кіпрі та в Ірландії

    Понад 17% населення країн Євросоюзу живуть у переповнених будинках і квартирах, однак у Європі є країни з «зайвим» житлом - там громадяни, навпаки, мають дуже багато квадратних метрів. Такі дані оприлюднив Євростат.

    За інформацією відомства, кожен третій житель ЄС (32,7%) проживає в недостатньо заселеному помешканні, коли в квартирі або будинку є «зайві» кімнати.

    Надмірно просторе житло знайшли, зокрема, на Мальті (там понад 72% громадян живуть в малозаселених будинках і квартирах), на Кіпрі (70% стикаються з профіцитом кімнат) та в Ірландії (69,6%).

    Далі йдуть Іспанія (55% сімей мають «зайві» кімнати), Люксембург і Бельгія (54%), Нідерланди (53%).

    У свою чергу від явний дефіцит кімнат у квартирах і будинках страждають жителі Румунії - там простору не вистачає майже 46% сімей.

    Крім того, перенаселеною назвали істотну частку житла в Латвії, Болгарії, Хорватії та Польщі.

    Європейський союз включає у себе 27 держав - членів ЄС. Сполучене Королівство вийшло з Європейського Союзу 31 січня 2020 року.

    До слова, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир. Крім того за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.

     Читайте також: Ринок нерухомості: чим закінчився 2020-й і чого чекати у новому році?
    Теги: ЄС Нідерланди Бельгія ціни Іспанія житло будинок Кіпр Люксембург
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