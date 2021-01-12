Київ веде переговори з 15 країнами щодо працевлаштування українців

Міністр запевнив, що наразі масової трудової міграції немає

Україна веде переговори з 15 країнами щодо підписання угод з трудової міграції для українців. Це країни Євросоюзу, Азії та Перської затоки.

Про це ефірі «Сніданку з 1+1» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що про досягнення перемовин буде повідомлено вже після підписання угод.

«Те, що зараз люди виїжджають, це сезонне явище, жодної міграції немає. Європейські країни відгороджені від нас «ковідною» завісою, але якщо є підстави для тривалого перебування у країнах ЄС, то кордон можна перетнути. Але зараз наближається туристичний сезон, тому найближчим часом ми побачимо хвилю відкриття нових країн», - заявив Кулеба.

Наприкінці грудня 2020 року на кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік.

Також нагадаємо. що Угорщина і Словаччина посилили правила пропуску іноземців через кордон. Зокрема, обмеження в'їзду на територію Словаччини в пункті пропуску «Вишнє Німецьке» діє з 20:00 до 08:00 (за київським часом).

Читайте також: