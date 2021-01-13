Платний в'їзд до ЄС: як це буде працювати

Плату за в'їзд в ЄС для українців відтермінували на рік

Введення обов'язкового отримання платного дозволу на в'їзд до Європейського Союзу перенесли на 2022 рік

У Міністерстві закордонних справ розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки українців до країн Європейського Союзу. Така вимога стане обов'язковою з 2022 року для в'їзду в ЄС без візи.

Раніше Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS) планували впровадити в 2021 році, але з технічних причин перенесли на 2022-й. Тепер у МЗС опрацьовують питання проведення з ЄС роз'яснювальної кампанії для українців щодо функціонування ETIAS.

Точної дати запуску системи поки що немає, але правила вже відомі, пишуть Українські новини.

«Зараз інформація про конкретну дату, з якої потрібно буде подавати онлайн-заявку для отримання попереднього дозволу на поїздку в держави-члени ЄС, європейськими партнерами не оприлюднювалася», - відзначили в МЗС.

Система буде застосовуватися до громадян третіх країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС. Таким особам потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подачі онлайн-заявки.

Щоб отримати дозвіл, за кожне звернення потрібно заплатити комісію в розмірі 7 євро. Для дітей до 18 років та людей віком старше 70 років процедура безкоштовна.

Не пізніше ніж за 4 дні до поїздки в онлайн-системі необхідно буде повідомити персональні та контактні дані (інформацію про свої проїзні документи, місце проживання, освіту, роботу тощо) для оцінки потенційних міграційних або безпекових ризиків.



Видача авторизації на подорож повинна зайняти кілька хвилин за відсутності записів у базах правоохоронців.



Дозвіл буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну закордонного паспорту на поїздки до 90 днів.



Попередня авторизація дозволить превентивно ідентифікувати осіб, які можуть представляти міграційну загрозу або загрозу безпеці, і підвищить захищеність кордонів Євросоюзу.

Зазначимо, що ETIAS не є аналогом візової системи, тому в разі відмови у в'їзді через систему можна буде подати апеляцію на її рішення.

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