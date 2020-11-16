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    Архієпископ ПЦУ показав, як його мама підготувалася до карантину

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    Переконаний, що почуття гумору і котики допомагають тримати міцніший імунітет, - євстратій Зоря - Архієпископ ПЦУ показав, як його мама підготувалася до карантину
    Переконаний, що почуття гумору і котики допомагають тримати міцніший імунітет, - євстратій Зоря

    Користувачі соцмережі назвали маму Євстратія Зорі «драйвовою»

    Архієпископом Православної церкви України Євстратій Зоря показав, як його мама підготувалася до оновленого карантину. Світлину зі своєю мамою Зоря оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Переконаний, що почуття гумору і котики допомагають тримати міцніший імунітет», ─ підписав фото архієпископ Чернігівський і Ніжинський.

    Користувачі соцмережі назвали маму Євстратія Зорі «драйвовою».

    Нагадаємо, МОЗ заявляє, що дієвість карантину вихідного дня можна оцінити лише через два тижні.

     У Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.

    Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.


    Теги: Facebook карантин імунітет коронавірус
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