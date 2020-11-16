Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу

У Франції за попередню добу виявлено 27 228 нових випадків коронавірусу, ще 302 особи від нього померли

Після запровадження другого загальнонаціонального карантину, країна подолала пік другої хвилі пандемії, ─ МОЗ

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що після запровадження другого загальнонаціонального карантину, країна подолала пік другої хвилі пандемії. Про це повідомляє The Local France.

За словами Верана, уряд відновив контроль над епідемією Covid-19.

Міністр стверджує, що ситуація покращилася завдяки відновленню 30 жовтня карантинних обмежень.

Він вважає, що це дозволило уповільнити поширення вірусу: за попередні десять днів зменшилася кількість реєстрації нових випадків інфікувань, а також позитивних результатів тестувань на коронавірус.

«Все дозволяє нам вважати, що пік епідемії пройдено», ─ сказав Олів’є Веран.

Зазначається, у Франції за попередню добу виявлено 27 228 нових випадків коронавірусу, ще 302 особи від нього померли.

Нагадаємо, Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.