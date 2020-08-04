Філатов: Порошенко на трьох машинах, а кортеж Зеленського - 50 машин з мигалками



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Президент Володимир Зеленський має величезні кортежі Фото: Укрінформ

Зеленський раніше жорстко критикував владу через кортежі, а тепер сам користується супроводом великої кількості автівок

Кортежі представників нинішньої влади «навіть не снились» колишньому президенту України Петру Порошенку. Саме через такі подвійні стандарти та накопичення розчарування мешканці Дніпра дедалі негативніше ставляться до партії «Слуга народу». Про це в інтерв’ю виданню «РБК Україна» розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.



«Починаючи від замовлення повій в Раді і закінчуючи заявами про неповноцінних або неякісних дітей. А дачі, а кортежі, які не снилися навіть Порошенко. Я це точно знаю. Коли до нас в місто приїжджав Порошенко, у нього було дві-три машини, навіть ми за ним бовталися в автобусі по дорозі. А зараз у кортежі 50 машин з мигалками, люди все це бачать», - говорить Філатов.



«Якщо ви бачили останні рейтинги, то по всій країні у шановних «слуг народу» перспективи зовсім нехороші, і незрозуміло, якими ці перспективи будуть до жовтня. Негатив накопичується, передвиборні обіцянки не виконуються, між очікуваннями і реальністю не просто прірва, а всесвіт. Але у кожної людини є поняття психологічної самокомпенсації. Вони не можуть зізнатися собі, що помилилися у виборі, але рано чи пізно настане прозріння», - вважає Філатов.



«Нинішні владоможці розуміють, що місцеві вибори приведуть до певної делегітимізації влади. Після «зеленого цунамі» на президентських і парламентських виборах вони покажуть, що масове розчарування знайшло підтвердження в умах виборців», - застерігає міський голова Дніпра.

Між іншим, раніше журналісти протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо.

У липні на столичних Позняках перекривали дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв. Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через дев'ять елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.

У червні величезний кортеж шостого президента України Володимира Зеленського зафільмували під час його робочого візиту до Чернігова. Автівки потрапили на відео, коли він виїжджав з аеродрому в Півцях. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він обирає велосипед. Зазначимо, що у серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді.

А в листопаді 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.