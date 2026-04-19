Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів

Міжнародний майстер тріумфував на континентальній першості

Вітчизняний шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерацію шахів України.

17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих. Такий результат дозволив представнику України одноосібно взяти титул.

До європейської першості українець підійшов у статусі міцного середняка. Він мав лише 126-й стартовий рейтинг серед майже п'яти сотень учасників. Утім, із перших турів Дегтярьов повів боротьбу за найвищі місця та досягнув успіху.

Юний шахіст став третім в історії чемпіоном Європи під прапором України. Раніше титули завоювали Василь Іванчук (2004) і Олександр Моїсеєнко (2013). Натомість за плечима Руслана Пономарьова та того ж Іванчука – «срібло» європейської першості.

До речі, нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.

Нагадаємо, раніше ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою». Наприкінці лютого в класифікації після тривалої паузи з'явився Сєргєй Карякін. Згодом його статус змінили на рівень «неактивний».