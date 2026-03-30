Бідний анонсував судові позови України щодо російських спортивних федерацій: деталі

Бідний наголосив, що шаховий кейс «закріплює з спортивної точки зору територіальну цілісність України»

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку діяльність у п'яти регіонах України.

«Ми прийняли окрему урядову постанову, яка дозволяє забезпечувати юридичну роботу, позови в міжнародному спортивному арбітражі в інтересах наших федерацій. І, власне, в даному випадку Міністерство молоді та спорту змогло виділити кошти на сплату судового внеску – 40 тисяч швейцарських франків (приблизно $50 тисяч – «Главком»). Також Міністерство активно долучалося до юридичної роботи, до формування юридичної позиції і всіх організаційних процесів», – розповів Бідний.

Він також наголосив на важливості цього судового рішення.

«Цей кейс закріплює з спортивної точки зору територіальну цілісність України і недоторканість наших територій. Відповідно, Федерації шахів країни-агресора заборонена проводити будь-яку діяльність на окупованих територіях. Я вважаю, що це дуже важливий і правильний кейс, який сьогодні треба розвивати та закріпляти далі у всіх міжнародних федераціях», – наголосив Бідний.

Він також зазначив, що Україна продовжить звертатися до CAS щодо тих російських спортивних федерацій, які проводять свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, 11 березня 2026 року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку шахову діяльність у п'яти регіонах України – Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополі.

Арбітражне рішення CAS, оприлюднене 27 березня, є результатом апеляції Федерації шахів України (ФШУ) на рішення Апеляційної палати Комітету з етики та дисциплінарних питань (КЕД) ФІДЕ у вересні 2024 року.

В оскарженому рішенні Апеляційна палата КЕД ФІДЕ встановила, що ФШР порушила територіальну цілісність та суверенітет ФШУ, здійснюючи регулювання шахової діяльності на окупованих територіях України, а відтак порушила основні положення Статуту ФІДЕ й Етичного та дисциплінарного кодексу. Водночас Апеляційна палата наклала лише невеликий грошовий штраф як санкцію.

Розглянувши цю санкцію, CAS встановив, що штраф був «абсолютно невідповідним характеру та тяжкості порушень ФШР». CAS визнав численні обтяжуючі обставини, включаючи повну відсутність каяття ФШР за свою поведінку, та відхилив як нерелевантні нібито пом'якшувальні обставини, які враховувала Апеляційна палата КЕД ФІДЕ. Тому CAS скасував попередню санкцію та зобов’язав ФШР припинити всю шахову діяльність в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях протягом 90 днів з дати його арбітражного рішення від 11 березня.

ФШР також має публічно підтвердити виконання цих вимог. Якщо ФШР не виконає вимоги, ФІДЕ зобов’язана призупинити членство ФШР строком на три роки з можливістю поновлення після виконання вимог.