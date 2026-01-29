Український гросмейстер Коробов здобув впевнену перемогу на Marienbad Open 2026

Українцю не було рівних на змаганнях у межах Czech Tour

Український гросмейстер Антон Коробов продемонстрував чудовий результат, здобувши впевнену перемогу на 24-му міжнародному шаховому фестивалі Marienbad Open 2026. Про це повідомляє «Главком»

Змагання проходили в місті Маріанське-Лазне та входили до серії Czech Tour, що об’єднує кілька міжнародних турнірів, зокрема етапи у Празі та Пльзені. Турнір проводився з класичним контролем часу. Кожен учасник мав 90 хвилин на перші 40 ходів, після чого додавався ще 30-хвилинний відрізок до завершення партії. Також застосовувалося додавання у 30 секунд за кожен зроблений хід, що відповідало практиці міжнародних шахових змагань високого рівня.

Головний турнір категорії «А» проходив за коловою системою за участю десяти гросмейстерів з різних країн. За підсумками дев’яти турів Антон Коробов набрав 7,5 очка з 9 можливих. Упродовж турніру українець здобув шість перемог і тричі завершував партії внічию, не зазнавши жодної поразки. Такий результат дозволив йому достроково забезпечити перше місце та випередити найближчих конкурентів на два очки в турнірній таблиці.

Друге й третє місця поділили шахістка з Казахстану Аміна Каїрбекова та представник Монголії Хуяґцоґт Ітґельт, які показали рівні результати за підсумками змагань. Загалом турнір зібрав учасників із солідним міжнародним рейтингом, що забезпечило високий рівень конкуренції у всіх турах. Антон Коробов, який на момент проведення фестивалю посідав 177-ме місце в рейтингу ФІДЕ, підтвердив стабільність своїх виступів на міжнародній арені.

Загальний призовий фонд Marienbad Open 2026 становив 30 тисяч чеських крон. За перемогу в головному турнірі український гросмейстер отримав 8 тисяч крон, що еквівалентно приблизно 350 доларам США.

