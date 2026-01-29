Головна Спорт Новини
Український гросмейстер Коробов здобув впевнену перемогу на Marienbad Open 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура

Коробов є дворазовим переможцем командних Чемпіонатів Європи у складі збірної України
фото: FIDE

Українцю не було рівних на змаганнях у межах Czech Tour

Український гросмейстер Антон Коробов продемонстрував чудовий результат, здобувши впевнену перемогу на 24-му міжнародному шаховому фестивалі Marienbad Open 2026. Про це повідомляє «Главком»

Змагання проходили в місті Маріанське-Лазне та входили до серії Czech Tour, що об’єднує кілька міжнародних турнірів, зокрема етапи у Празі та Пльзені. Турнір проводився з класичним контролем часу. Кожен учасник мав 90 хвилин на перші 40 ходів, після чого додавався ще 30-хвилинний відрізок до завершення партії. Також застосовувалося додавання у 30 секунд за кожен зроблений хід, що відповідало практиці міжнародних шахових змагань високого рівня.

Головний турнір категорії «А» проходив за коловою системою за участю десяти гросмейстерів з різних країн. За підсумками дев’яти турів Антон Коробов набрав 7,5 очка з 9 можливих. Упродовж турніру українець здобув шість перемог і тричі завершував партії внічию, не зазнавши жодної поразки. Такий результат дозволив йому достроково забезпечити перше місце та випередити найближчих конкурентів на два очки в турнірній таблиці.

Друге й третє місця поділили шахістка з Казахстану Аміна Каїрбекова та представник Монголії Хуяґцоґт Ітґельт, які показали рівні результати за підсумками змагань. Загалом турнір зібрав учасників із солідним міжнародним рейтингом, що забезпечило високий рівень конкуренції у всіх турах. Антон Коробов, який на момент проведення фестивалю посідав 177-ме місце в рейтингу ФІДЕ, підтвердив стабільність своїх виступів на міжнародній арені. 

Загальний призовий фонд Marienbad Open 2026 становив 30 тисяч чеських крон. За перемогу в головному турнірі український гросмейстер отримав 8 тисяч крон, що еквівалентно приблизно 350 доларам США.

Нагадаємо, що шахіст Василь Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу. Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук став головною зіркою третього туру престижного шахового фестивалю Tata Steel Chess 2026, що триває у нідерландському Вейк-ан-Зе.



