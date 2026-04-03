Популярний гросмейстер Накамура розкритикував перевірки гравців на Турнірі претендентів

Хікару Накамура є одним з найбільш відомих шахістів у світі, маючи один мільйон підписників в Instagram та успішний канал на Youtube

Американець іронічно порівняв шахістів з міжнародною розвідкою

Американський гросмейстер Хікару Накамура виступив із різкою критикою на адресу Міжнародної шахової федерації черезнадмірні перевірки на Турнірі претендентів 2026, що проходить на Кіпрі. Про це повідомляє «Главком».

Що розлютило Накамуру

Шахіст, який зараз займає другу сходинку світового рейтингу, не стримував емоцій у відео на своєму YouTube-каналі. Накамура висловив незадоволення постійними перевірками, які супроводжують кожен тур. За його словами, кількість сканерів та металошукачів переходить межі розумного. «Я буду чесним: це повна нісенітниця. Нас сканують перед партією, нас сканують після партії. У них є металодетектори, окремі спеціальні сканери... Слухайте, ми хто – агенти Моссаду всередині Ірану? Давайте бути реалістами, ми просто шахісти», – заявив гросмейстер.

Хікару додав, що на турнірах такого елітарного рівня, де за кожним рухом стежать арбітри та десятки камер, подібні заходи є перебором, хоча він і розуміє їхню доцільність на відкритих масових турнірах.

Відповідь ФІДЕ на критику

Генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський оперативно відреагував на закиди американця. Він підкреслив, що посилений контроль є необхідним для збереження чесної гри та репутації шахів на найвищому рівні. Зокрема, заходи безпеки майже не змінилися з часів попереднього Турніру претендентів у Торонто. Окрім цього, за словами Сутовського, переважна більшість учасників підтримує такі перевірки, і Накамура – єдиний, хто висловив публічне невдоволення.

Щодо результатів самого турніру на Кіпрі:

Після чотирьох турів Накамура має в активі лише 1,5 очки (поразка від Каруани та три нічиї), і наразі він посідає шосте місце в турнірній таблиці. Переможець змагань, які триватимуть до 15 квітня, отримає право кинути виклик чинному чемпіону світу – індійцю Доммараджу Гукешу.

Нагадаємо, що українська шахістка Музичук вийшла на перше місце у Турнірі претенденток. 36-річна гросмейстерка провела успішний день на престижному турнірі.