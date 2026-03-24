Норвезьке суперпартнерство. Голанн інвестував у престижну серію турнірів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
фото: ФІДЕ

Нападник «Манчестер Сіті» вирішив підтримати свого легендарного співвітчизника

Нападник «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінґ Голанн став першим топфутболістом сучасності, який серйозно вклався в розвиток професійних шахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІДЕ. 

Куди потрапили гроші Голанна

Разом із відомим норвезьким бізнесменом Мортеном Борґе він заснував компанію Chess Mates, яка стала одним із ключових власників організації Norway Chess. Голанн підкреслив, що бачить глибокі паралелі між футболом та шахами, адже обидві гри вимагають блискавичного мислення, довіри до інстинктів та вміння прораховувати ситуацію на кілька ходів уперед. Його участь у проекті має на меті перетворити шахи на більш динамічний та привабливий для глядачів вид спорту, залучаючи мільйони фанатів футболу до інтелектуальних протистоянь.

Інвестиції Голанна спрямовані на запуск інноваційного чемпіонату Total Chess World Championship Tour, який уже отримав офіційне схвалення від Міжнародної шахової федерації терміном на 16 років. Цей турнір покликаний визначити найбільш універсального шахіста світу через поєднання результатів у трьох дисциплінах: рапіді, бліці та новому форматі Fast Classic (класичні шахи зі скороченим лімітом часу до 45 хвилин). Повноцінний сезон стартує у першому кварталі 2027 року і складатиметься з чотирьох етапів у різних містах світу, а пілотний турнір вболівальники зможуть побачити вже восени 2026 року. Загальний річний призовий фонд складе вражаючі 2,7 мільйона доларів, що ставить цей тур у ряд найбільш комерційно привабливих подій у шаховому календарі.

Реакція шахових функціонерів

Прихід Ерлінґа Голанна в шахи вже став потужним сигналом для всього спортивного світу. Генеральний директор Norway Chess К’єлл Мадланд зазначив, що комерційний потенціал туру значно зріс завдяки глобальній популярності футболіста, який уже встиг запропонувати кілька креативних ідей для розвитку проекту. Підтримку ініціативі висловив і президент ФІДЕ Аркадій Дворкович, наголосивши на важливості культурної релевантності шахів у сучасному світі. Очікується, що участь у новій серії візьме багаторічний лідер світового рейтингу Маґнус Карлсен, чиї виступи разом із медійною підтримкою Голанна мають вивести шахи на абсолютно новий рівень популярності.

Нагадаємо, що Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів. На фоні вильоту з турніру норвежець оновив персональне досягнення. 

«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»
Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028
Мільярдер з США хоче придбати акції команди Формули-1 – ЗМІ
Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків
Перспективний 17-річний тенісист відмовився від громадянства України
