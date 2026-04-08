У мережу «злили» дебюти лідера Турніру претендентів Сіндарова – як відреагував узбек

Жавохір Сіндаров проводить блискучий турнір попри спроби вибити його з колії

Жавохір Сіндаров, який наразі впевнено лідирує на Турнірі претендентів у Кіпрі, опинився в центрі уваги через інцидент із витоком його шахової підготовки. Про це повідомляє «Главком».

Що трапилося з узбецьким гросмейстером

Користувачі соцмереж помітили, що онлайн-акаунт, пов'язаний із 20-річним узбецьким гросмейстером, на короткий час зробив публічними аналітичні файли-студії. Попри те, що доступ до матеріалів швидко обмежили, ця подія спровокувала активні обговорення ролі «секундантів», які є таємними помічників та аналітиків, які допомагають елітним гравцям вибудовувати стратегії.

Реакція Сіндарова на інцидент

Сам Сіндаров після нічиєї з Андрієм Єсипенком у восьмому турі запевнив пресу, що ситуація не є критичною, оскільки опубліковані варіанти застаріли й давно не використовуються в його актуальному репертуарі. За словами шахіста, про проблему з приватністю на платформі Lichess йому повідомляли вболівальники ще під час минулорічного Кубка світу.

Цей випадок став другим гучним епізодом, пов’язаним із підготовкою на поточному турнірі, після того як Хікару Накамура публічно розкритикував свою команду за пропущений тактичний нюанс у партії саме проти Сіндарова. Експерти, зокрема гросмейстер Девід Хауелл, відзначили надзвичайний спокій узбецького лідера, який продовжує виступи з посмішкою, тоді як більшість гравців були б вибиті з колії таким розголосом. Історія шахів знає подібні прецеденти: від відео з файлами Фабіано Каруани у 2018 році до розкриття анонімних акаунтів Дін Ліженя перед його чемпіонським матчем. Проте непохитність Сіндарова лише підкреслює його статус головного фаворита у боротьбі за право кинути виклик чинному чемпіону світу Доммараджу Гукешу.

Нагадаємо, що популярний гросмейстер Накамура розкритикував перевірки гравців на Турнірі претендентів. Американець іронічно порівняв шахістів з міжнародною розвідкою.