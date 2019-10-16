Кабмін повернув у держвласність Калуську ТЕЦ



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Калуська теплоелектроцентраль

Попередній уряд вирішив передати ТЕЦ у комунальну власність

Кабінет Міністрів України повернув Калуську теплоелектроцентраль Івано-Франківської області у держвласність.

Про це у середу, 16 жовтня, повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

«Попереднім урядом було прийняте рішення, щоб передати її в комунальну власність. Хтось каже, що окремі люди хотіли встановити над нею контроль, хтось пов'язував це з рейдерськими атаками. Ми вирішили повернути цей важливий об'єкт в державну власність, щоб бути точно впевненими, що люди будуть в теплі взимку і захищені від несподіванок під час опалювального сезону», - сказав Гончарук.

Також прем'єрміністр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду.