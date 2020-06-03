Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зареєструвати земельну ділянку в Україні відтепер буде легше

Відтепер рішення про реєстрацію земельної ділянки може бути прийнято будь-яким державним кадастровим реєстратором

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє ухвалювати рішення про реєстрацію земельної ділянки будь-якому державному кадастровому реєстратору, обраному за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

«Сьогодні, 3 червня, на засіданні уряду прийнято постанову, яка запроваджує принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок. Це означає, що відтепер рішення про реєстрацію земельної ділянки може бути прийнято будь-яким державним кадастровим реєстратором, обраним за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документ розроблено для підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки. Старт пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, який триватиме 2 роки, планується на 10 червня.

Зокрема, удосконалюються такі процедури: процедура реєстрації земельної ділянки скорочується з 14 до 7 робочих днів; реалізується принцип екстериторіальності при наданні відповідної послуги; усуваються причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень заявників із заявами та документами через центр надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі відмови у державній реєстрації).