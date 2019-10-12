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    Кабмін «в супертаємному режимі» звільнив держсекретаря МОЗ, - Супрун

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    Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука - Кабмін «в супертаємному режимі» звільнив держсекретаря МОЗ, - Супрун
    Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука

    Супрун заявила, що звільнення Янчука було проведено з порушенням законодавства

    Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука, який був призначений при Уляні Супрун.

    Про це повідомила Супрун на своїй сторінці в Фейсбуці.

    «Щойно на закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька з голосу подала питання про звільнення державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України Артема Янчука, який від середи перебуває в декретній відпустці, і покладання його обов'язків на Інну Солодку. По суті уряд сьогодні звільнив чоловіка, який перебуває в декретній відпустці й доглядає за трьома дітьми і зробили це без будь-якого попередження, як боягузи», — йдеться у повідомленні.

    Янчук поклав свої обов'язки на гендиректора директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко, але Кабмін призначив т.в.о. держсекретаря Інну Солодку.

    Супрун зазначила, що Солодка прийшла в МОЗ кілька тижнів тому, а раніше очолювала юридичний департамент Держгеокадастру. Це колишня колега Андрія Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ при Раїсі Богатирьовій.

    Ексміністерка написала, що звільнення Янчука було проведено «в супертаємному режимі з порушенням законодавства», і вона тепер не знає, як «цю сумну групу осіб» можна називати «урядом технократів».

    На заяву Супрун відреагував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    Він зазначив, що міністр Скалецька повинна мати можливість сформувати собі команду.

    «І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір», - підкреслив Гончарук.

    Прем'єр-міністр нагадав, що Інна Солодка призначена тимчасово.

    «На наступному тижні ми оголосимо чесний конкурс на посаду Держсекретаря МОЗ. Сподіваюсь, ним стане людина, яка зможе подивитись на ситуацію не упереджено і зняти існуючий публічний конфлікт», - підкреслив Гончарук.

    Раніше педставники команди Уляни Супрун розповіли, що відбувається в Міністерстві охорони здоров’я, чому їм запропонували звільнитися та які побажання висловлює нове керівництво.

    За оцінкою представників команди Супрун, вже місяць робота МОЗ є заблокованою, а нове керівництво намагається повернути ручне управління фінансами у сфері медицини.

    Кабмін Міністерство охорони здоров'я міністр конкурс уряд Олексій Гончарук Зоряна Скалецька
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