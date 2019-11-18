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    Кабмін виділив понад 700 млн грн на погашення зарплат медикам

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    Кабмін виділив понад 700 млн грн на погашення зарплат медикам

    За інформацією МОЗ, питання заборгованості медикам виникає щоразу у другій половині року

    Уряд перерозподілив кошти і виділив понад 700 млн грн в регіони, які підуть на погашення заборгованостей по зарплатах медиків. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

    «Міністерство охорони здоров’я ініціювало і Уряд підтримав перерозподіл 731 млн грн із резерву медичної субвенції та нерозподілених видатків МОЗ України на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Ці кошти мають бути використані на погашення заборгованості заробітних плат медикам», - йдеться в повідомленні.

    Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали всі медичні заклади. За інформацією МОЗ, питання заборгованості медикам виникає щоразу у другій половині року. Через те, що там, де медзаклади отримують оплати від Національної служби здоров’я України, не тільки забули про заборгованість зарплат, а й змогли до трьох разів підвищити дохід медперсоналу.

    «З повним впровадженням реформи медична субвенція перестане існувати, а разом із нею і питання заборгованостей зарплат. Більшість закладів вже у квітні 2020 року перейдуть на модель фінансування «гроші ходять за пацієнтом», - йдеться в повідомленні.

    Так, медична субвенція на кожну область виділяється із розрахунку на одного жителя. Є виключення, коли окремі області, наприклад, гірські райони отримують збільшене фінансування.

    Додамо, новий механізм фінансування первинної ланки медичної системи запрацював в Україні з 1 липня 2018 року. З того часу всі заклади, які надають первинну медичну допомогу, підписали договір з Національною службою здоров’я України і перейшли на нову модель фінансування.

    «Майже 29 млн українців обрали свого лікаря в цих закладах. І за ними до закладів вже «прийшли» 17 млрд грн, які Нацслужба здоров’я спрямувала на оплату медичних послуг конкретним пацієнтам», - йдеться в повідомленні.

     

    Кабмін зарплата медицина гроші фінансування уряд
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