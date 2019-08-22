Кабмін затвердив колишнього мера Варшави бізнес-омбудсменом України



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Марчін Свенціцький почне працювати вже цієї осені

Конкурс на посаду нового бізнес-омбудсмена оголосили у березні 2019 року

Кабінет міністрів України затвердив рішення наглядової ради бізнес-омбудсмена про обрання колишнього мера Варшави, члена польського парламенту Марчіна Свенчицького новим бізнес-омбудсменом.

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні Кабміну №652-р, яке опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, Свенчицький займе нову посаду з 12 жовтня.

Нагадаємо, що конкурс на посаду нового бізнес-омбудсмена оголосили у березні 2019 року.

У 2018 році до Ради бізнес-омбудсмена надійшло понад півтори тисячі скарг від підприємців. Найбільше скаржаться на дії Державної фіскальної служби, Національної поліції, прокуратури. Загалом скарги на зловживання з боку правоохоронців становлять 14%.

Марчін Свенчицький – у минулому мер Варшави і член польського уряду, а зараз депутат Сейму (парламенту) Польщі.