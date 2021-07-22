Має бути, як при купівлі ковбаси. Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками (відео)

«Будівельна галузь має податкове навантаження з оподаткування доходів втричі менше, ніж будь-яка галузь в Україні. Це несправедливо»

В ефірі програми «Хард з Влащенко» відбулася розмова із політиком та юристом Данилом Гетманцевим про проблеми здорожчання житла та податкове ярмо, яке турбує забудовників та звичайних українців. Депутат від «Слуги народу» зауважив, що забудовники мають платити ПДВ та зрівняв нову податкову політику із покупкою ковбаси.

Ведуча програми Наталія Влащенко наголосила, що багато українців купують маленькі квартири просто для свого бізнесу і потім їх здають. «Таким чином люди заробляють, готуючи собі подушку безпеки на пенсію. Адже, наприклад, на 1800 грн людині не можна прожити», – підкреслила пані Наталія.

Вона уточнила, що при продажі третьої квартири на рік доведеться платити не 5%, а 18%. Проте Гетманцев зауважив, що ця норма не викликає спротиву у забудовників, адже ці 18% – від різниці між вартістю придбання і вартістю продажу з третього продажу протягом року.

«Запитайте ваших телеглядачів, скільки з них продали три та більше квартири у 2020 році. Не думаю, що буде багато людей, бо знаю статистику. Але все це схеми, спрямовані на ухиляння від оподаткування самих забудовників», – уточнив юрист.

Він продовжив, що інша норма, яку обговорюють, – про ПДВ з другого та наступного продажів нерухомості. Проте Гетманцев заспокоює, що вартість житла не зросте через нововведення.

Він акцентував увагу на тому, що на сьогодні вже житло оподатковується ПДВ. І якщо б забудовники сплачували це ПДВ, не було б жодних питань. «Будівельна галузь має податкове навантаження з оподаткування доходів втричі менше, ніж будь-яка галузь в Україні. Це несправедливо», – резюмував політик.

Гетманцев зазначив, що забудовники мають платити ПДВ. «Чому ви, купуючи молоко, платите ПДВ і у вас це не викликає шоку? За ковбасу платите – і це теж не викликає. А тут чомусь ми дозволяємо цілій галузі ухилятися від оподаткування», – зазначив Гетьманцев.

Нагадаємо, закон серед іншого запроваджує необхідність сплати компаніями ПДВ при проведенні операцій із нерухомістю на вторинному ринку. Такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, йдеться у матеріалі «Української правди».

Цей же закон зобов'язує громадян, які продають понад два об'єкти нерухомості на рік, сплачувати 18% ПДФО з кожної наступної угоди. Цією нормою уряд розв'язує дві проблеми: спекулятивну та комерційну, коли забудовники продають житло як прості громадяни, мінімізуючи податки.

Зараз у ціні квартир податок на додану вартість уже враховано. Ці 20% забудовник закладає, коли вперше продає новозбудоване житло.

Для всіх наступних продажів квартир (вторинний ринок), незалежно від термінів, у Податковому кодексі встановлено пільгу: такі операції звільнено від сплати ПДВ. Саме цю пільгу Міністерство фінансів пропонує скасувати.

Оскільки ПДВ виникає лише в юридичних осіб, то сплачуватимуть його компанії, які придбали нерухомість у забудовника або іншої особи і потім продають її іншим особам (юридичним та фізичним). Щоправда, з деякими особливостями для забудовників.

Після схвалення змін оподаткування операцій із нерухомістю відбуватиметься так: придбавши в забудовника квартиру, наприклад, за 1 млн грн, при її перепродажі компанія буде змушена сплатити 20% ПДВ від її вартості.

Тобто або вартість такого житла для покупця зросте до 1,2 млн грн (щоб продавець принаймні не зазнав збитків), або буде меншою за цю суму, але тоді такі операції втратять будь-який економічний сенс.

Примітно, що 20% ПДВ треба буде сплачувати не один раз. Якщо перша компанія продасть нерухомість другій, а та – третій, то сплачувати ПДВ необхідно буде з кожної операції. Так може тривати доти, доки власником не стане фізособа.

Додамо, що в кінці червня Фонд держмайна України запустив новий сервіс із автоматичної оцінки та програму для реєстрації звітів про оцінку нерухомості (для продажу, сплати податків та ін.). Буквально за один день квартири і будинки українців раптом різко «подорожчали». Нова система оцінювала нерухомість в рази дорожче її реальної ринкової вартості. Відбувається завищення оцінки вдвічі, а іноді й більше.

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