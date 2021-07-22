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    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова

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    Скоро Юрій Корявченков із сім'єю переїде у заміський будинок - «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    Скоро Юрій Корявченков із сім'єю переїде у заміський будинок
    Фото: znaj.ua

    Раніше «Юзик» із сім'єю жив у столичному житловому комплексі на Осокорках

    Актор студії «Квартал 95» і народний депутат Юрій Корявченков, більш відомий як «Юзик», зі зміною професійної діяльності вирішив змінити і житло. Раніше нардеп із сім'єю жив у столичному житловому комплексі на Осокорках, в квартирі площею в 104 кв.м, яка по документах належала йому.

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    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова
    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова

    Але зовсім скоро Корявченков святкуватиме своє новосілля в двоповерховому будинку в селі Проців, повідомляють журналісти програми «Викриття». Вартість житла у цьому районі на сайті нерухомості оцінюється в $400 тис. і за документами земля, на якій збудований особняк, належить дружині Корявченкова, яка за сумісництвом є його помічником. Також, за даними журналістів, будівля позначена, як «садовий будиночок».

    Варто зазначити, що до ділянки у 18 соток з маєтком веде нова дорога з розміткою. Будинок йже збудований, залишилися зовнішні роботи.

    Нагадаємо, заміський будинок акторки та учасниці студії «Квартал 95» Олени Кравець також потрапив в об’єктив журналістів. Кравець живе у дерев'яному котеджі на березі Дніпра, де зовсім небагато будинків – трохи більше десятка.

    Теги: депутат земля житло актор будинок партія Слуга народу Юрій Корявченков
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    «Садовий будиночок» понад 200 квадратів: журналісти показали житло «слуги» Корявченкова