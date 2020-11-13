Кабмін зобов’язав пішоходів мати на одязі світлоповертальні елементи

Можна використовувати стрічки, наліпки, жилети або на самому одязі мають бути присутні світлоповертальні елементи

Світлоповертальні елементи обов’язкові для пішоходів, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям

В Україні пішоходи у темний час доби повинні використовувати світлоповертальні елементи на одязі. Таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні 11 листопада.

Зазначається, що світлоповертальні елементи обов’язкові для пішоходів, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям.

«Можна використовувати стрічки, наліпки, жилети або на самому одязі мають бути присутні світлоповертальні елементи», – йдеться в рішенні уряду.

До відома, у січні цього року троє народних депутатів від фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт, який мав зобов’язати всіх учасників дорожнього руху в темну пору доби носити світловідбивні елементи. Також законопроєкт встановлював обов’язки для водіїв, велосипедистів та погоничів тварин в темну пору доби чи в умовах поганої видимості знаходитись на дорозі у світловідбивних жилетах або кріпити на одях світловідбивні стрічки чи наклейки.

За порушення цих вимог мав бути штраф у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт, що зобов’язує українців носити світоповертальні елементи у темний час доби.