Франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду

Компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді.

Івано-Франківська компанія «23 ресторани» не погоджується з рішенням Кабінету Міністрів про впровадження карантину вихідного дня і буде приймати відвідувачів 14-15 листопада.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Громадського ресторану Urban Space 100, який входить в мережу «23 ресторани».

«Ми не погоджуємось з таким рішенням. Вважаємо, що ці міри можуть хіба збільшити кількість безробітних і ніяк не допоможуть у боротьбі з вірусом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді. У такий спосіб компанія підтримала відповідну ініціативу Асоціації рестораторів Івано-Франківська.

Нагадаємо, до мережі «23 ресторани» входять Urban Space 100, Manufactura, Delikacia, Fabbrica, PromBar, Promfood.

Urban Space 100 – це спільний проєкт платформи «Тепле Місто» та компанії «23 ресторани». Засновниками ресторану є 100 меценатів, а 80% чистого прибутку від його діяльності розподіляється на розвиток проєктів м. Івано-Франківська. З моменту відкриття Urban Space 100 вже було профінансовано 104 проєкти.

Як повідомлялося, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.