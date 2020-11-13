Кабмін: якщо не ввести карантин вихідного дня зараз, то буде повний локдаун

Повний локдаун буде дуже плачевний для економіки, стверджує міністр

З 14 до 30 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом",

В Україні склалася надзвичайна ситуація з поширення Covid-19. Саме тому з 14 до 30 листопада вводять карантин вихідного дня.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Дуже багато критиків кажуть про те, що ми закрили країну, коли в нас були сотні хворих, але зараз, коли в нас 10 тисяч, у нас усі кордони відкриті. Насправді саме тому, що ми тоді закрили країну, і були сотні хворих. Якби ми морально були готові зараз закрити всі кордони, ми б не просто розірвали ланцюжок захворювань швидко, але й, напевно, змогли б протягом декількох тижнів збити повністю хвилю, яка зараз йде по всій Європі», – сказав Немчінов.

За його словами, карантин вихідного дня став компромісним рішенням.

«Максим Степанов (міністр охорони здоров'я України, – ред.) дав варіанти вибору: 25 тисяч хворих на день або повний локдаун уже не економіки, а медичної системи, або компенсаторні заходи, розрив ланцюжків захворювання і два дні короткого локдауна на тиждень», – зазначив міністр.

Він додав: у МОЗ попередили: якщо зараз не введемо карантин вихідного дня, то рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. І за всіма оцінками, він буде дуже плачевний для економіки.