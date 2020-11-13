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    Кабмін: якщо не ввести карантин вихідного дня зараз, то буде повний локдаун

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    Повний локдаун буде дуже плачевний для економіки, стверджує міністр

    З 14 до 30 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом",

    В Україні склалася надзвичайна ситуація з поширення Covid-19. Саме тому з 14 до 30 листопада вводять карантин вихідного дня.

    Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    «Дуже багато критиків кажуть про те, що ми закрили країну, коли в нас були сотні хворих, але зараз, коли в нас 10 тисяч, у нас усі кордони відкриті. Насправді саме тому, що ми тоді закрили країну, і були сотні хворих. Якби ми морально були готові зараз закрити всі кордони, ми б не просто розірвали ланцюжок захворювань швидко, але й, напевно, змогли б протягом декількох тижнів збити повністю хвилю, яка зараз йде по всій Європі», – сказав Немчінов.

    За його словами, карантин вихідного дня став компромісним рішенням.

    «Максим Степанов (міністр охорони здоров'я України, – ред.) дав варіанти вибору: 25 тисяч хворих на день або повний локдаун уже не економіки, а медичної системи, або компенсаторні заходи, розрив ланцюжків захворювання і два дні короткого локдауна на тиждень», – зазначив міністр.

    Він додав: у МОЗ попередили: якщо зараз не введемо карантин вихідного дня, то рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. І за всіма оцінками, він буде дуже плачевний для економіки.

    Немчінов також розповів, які заходи вживаються, щоб пом'якшити наслідки нових обмежень для бізнесу. Це компенсації для тих, хто орендує приміщення або здає в оренду, доплати працівникам, які зазвичай працюють по вихідних, і безвідсоткові кредитні канікули для підприємців.

    Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

    Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

    Напередодні влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

    До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

    Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

    Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

    Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

    Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

    Як відомо, в Україні за добу 11 листопада зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      500865
    • Хворіють
      264026
    • Одужали
      227694
    • Померли
      9145

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.

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    Теги: Кабмін вихідні міністр карантин дом Олег Немчінов
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