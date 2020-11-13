  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов пояснив, в яких випадках штрафуватимуть за відсутність маски

    • Розсилка
    Підхід до накладення штрафів, за перебування в громадському місці без маски,&nbsp; змінили - Степанов пояснив, в яких випадках штрафуватимуть за відсутність маски
    Підхід до накладення штрафів, за перебування в громадському місці без маски,  змінили

    На вулиці носити маску не треба, але є один виняток

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, кого та в яких випадках штрафуватимуть за відсутність маски.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «На вулиці носити маску не треба. Виняток – це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто надягайте маску – це безпека», - порадив міністр.

    Він також зазначив, що адміністративна відповідальність, передбачена за перебування без засобів індивідуального захисту – маски або респіратора, стосується лише перебування в громадських місцях.

    «Штрафи будуть виписуватися за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, увійшов в супермаркет, і він без маски, то дистанція вже не важлива – адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися. Людина повинна перебувати в масці», – зауважив Степанов.

    За словами міністра, підхід до накладення штрафів, за перебування в громадському місці без маски, теж змінили. Степанов зазначив, що зараз процес накладення штрафу, дещо схожий на механізм, який застосовується в разі порушення правил дорожнього руху штраф потрібно виписувати відразу на місці. Тоді як раніше ця процедура була побудована по-іншому, порушнику спочатку виписували протокол на місці події, потім цей протокол відправляли до суду, за яким і було остаточне рішення.

    Тепер же штраф виписується відразу, без постанови суду.

    Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

    Як відомо, в Україні за добу 11 листопада зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      500865
    • Хворіють
      264026
    • Одужали
      227694
    • Померли
      9145

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я суд міністр штраф Україна Максим Степанов карантин безпека коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies