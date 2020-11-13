Степанов пояснив, в яких випадках штрафуватимуть за відсутність маски

Підхід до накладення штрафів, за перебування в громадському місці без маски, змінили

На вулиці носити маску не треба, але є один виняток

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, кого та в яких випадках штрафуватимуть за відсутність маски.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«На вулиці носити маску не треба. Виняток – це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто надягайте маску – це безпека», - порадив міністр.

Він також зазначив, що адміністративна відповідальність, передбачена за перебування без засобів індивідуального захисту – маски або респіратора, стосується лише перебування в громадських місцях.

«Штрафи будуть виписуватися за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, увійшов в супермаркет, і він без маски, то дистанція вже не важлива – адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися. Людина повинна перебувати в масці», – зауважив Степанов.

За словами міністра, підхід до накладення штрафів, за перебування в громадському місці без маски, теж змінили. Степанов зазначив, що зараз процес накладення штрафу, дещо схожий на механізм, який застосовується в разі порушення правил дорожнього руху штраф потрібно виписувати відразу на місці. Тоді як раніше ця процедура була побудована по-іншому, порушнику спочатку виписували протокол на місці події, потім цей протокол відправляли до суду, за яким і було остаточне рішення.

Тепер же штраф виписується відразу, без постанови суду.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

Як відомо, в Україні за добу 11 листопада зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.