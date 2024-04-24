Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC

Paveway IV є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії

Наступний пакет військової допомоги Британії може включати в себе авіабомби Paveway IV

Велика Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у себе в X.

«Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV», – наголосив він.

Latest batch of U.K. military aid to #Ukraine will include Paveway IV bombs . April 24, 2024

Що відомо про Paveway IV

Авіабомба є розробкою британського підрозділу Raytheon, який обійшов JDAM у замовленні британського міноборони та потрапив на озброєння у 2008 році. Paveway IV є комплектом, який встановлюється на звичайну бомбу та перетворює її на високоточну.

Авіабомба важить 230 кг та оснащена двома системами наведення: GPS і лазерною. Вона є останньою версією серії Paveway. Бомба може вражати цілі за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох систем, що дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Окрім того, Paveway IV відома своєю високою точністю ураження цілей.

Ця бомба є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії. Вона може використовуватися різними бойовими літаками, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Як повідомлялося, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Журналіст The Guardian зазначив, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.