Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC
Paveway IV є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії
фото з відкритих джерел

Наступний пакет військової допомоги Британії може включати в себе авіабомби Paveway IV

Велика Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у себе в X.

«Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV», – наголосив він.

Що відомо про Paveway IV

Авіабомба є розробкою британського підрозділу Raytheon, який обійшов JDAM у замовленні британського міноборони та потрапив на озброєння у 2008 році. Paveway IV є комплектом, який встановлюється на звичайну бомбу та перетворює її на високоточну. 

Авіабомба важить 230 кг та оснащена двома системами наведення: GPS і лазерною. Вона є останньою версією серії Paveway. Бомба може вражати цілі за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох систем, що дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Окрім того, Paveway IV відома своєю високою точністю ураження цілей.

Ця бомба є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії. Вона може використовуватися різними бойовими літаками, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Як повідомлялося, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Журналіст The Guardian зазначив, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Читайте також: Британія може відправити Україні прототип лазерної ППО
Теги: озброєння журналіст Україна Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За час дії воєнного стану в Україні видано 49 940 доступних кредитів на 200,1 млрд грн
Українська економіка тримається. І не лише за рахунок міжнародних партнерів
4 квiтня, 17:40
Україна має відповісти на виклик «наказу» рпц повною забороною
РПЦ оголосила Україні «газават»
28 березня, 09:01
«Захист ізраїльського неба викликає заздрість і роздратування українців»
Право на збройний захист від США треба заслужити
16 квiтня, 09:25
Іван Попович: «До мене приходять з маленькими дітьми, дітки танцюють, співають зі мною мої пісні»
Іван Попович. Ювілейне інтерв'ю про пенсію народного артиста, конфлікт із Дзідзьо та розбиту хату під Києвом Інтерв'ю
21 квiтня, 10:05
Усі національні театри у 2023 році заробили більше, ніж у 2021 році
Які національні театри найбільше заробили у 2023 році? (дослідження) Культурний фронт
Вчора, 11:17
Домовленість між Францією, Україною та Данією дозволить швидко доставити 78 САУ Caesar нашій країні
Франція передасть Україні майже 80 артилерійських установок Caesar
26 березня, 21:58
Артист розповів, що раніше він жив сценою, саме музика була головніша за всіх. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком, пояснив Козловський
Віталій Козловський розповів, чому обрав для сина незвичне ім'я
4 квiтня, 20:32
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
16 квiтня, 07:32
ДТЕК оперативно відновив електропостачання і повернув світло всім споживачам
За тиждень ДТЕК повернув світло 107 тис. сімей, що були без електроенергії через обстріли
22 квiтня, 18:14

Політика

Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем
Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем
Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC
Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC
Блінкен прибув з триденним візитом до Китаю: мета візиту
Блінкен прибув з триденним візитом до Китаю: мета візиту
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
7665
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5387
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
5256
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової
5135
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує
4248
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua