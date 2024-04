Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC

Велика Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у себе в X.

«Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV», – наголосив він.

Latest batch of U.K. military aid to #Ukraine will include Paveway IV bombs .