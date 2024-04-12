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В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт
На виготовлення трансформатора треба від 9 до 12 місяців і його не можна «просто купити, як акумулятор для автомобіля»
фото з відкритих джерел

«ДТЕК уже відправив людей до країн, де є подібні енергоблоки, щоб партнери допомогли нам»

Для порятунку енергосистеми Україна завезла дизельних генераторів потужністю в два атомних енергоблоки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Плачков зазначив, що імпорт електроенергії з ЄС рятує українську енергосистему, але в той самий час нагадав про різницю у її вартості в ЄС і в нашій країні. «Нам же не будуть допомагати вічно. Тож це комерційне питання, і треба домовлятися. Але знову-таки це впирається в підвищення цін на електроенергію всередині країни», – зазначив він.

Експерт розповів, що робота енергетиків була непомітною до війни, але всі побачили, яка вона складна, після початку віялових відключень.

«Це як нервова система у людському організмі, без якої нічого працювати не буде. Країна вже завезла дизельних генераторів на 2 ГВт, це як два атомних енергоблоки. Це, звісно, також рішення, але задорого в експлуатації», – зауважив він.

Плачков повідомив, що ДТЕК уже відправив людей до країн, де є подібні енергоблоки, щоб партнери допомогли нам з турбінами, генераторами, трансформаторами. За його словами, найважчою частиною теплової електростанції є генератор.

«Турбіни можна по частинах відремонтувати, а з блоковим трансформатором великої потужності вже виникнуть великі проблеми. Такий трансформатор виготовляється від 9 до 12 місяців, його не можна просто прийти і купити, як акумулятор для автомобіля», – роз’яснив він.

Експерт додав, що відновлення енергосистеми країни – це величезний обсяг роботи і зробити все за сім-вісім місяців «буде неабияким подвигом».

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

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Теги: Україна Григорій Плачков генератор енергетика

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