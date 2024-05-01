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Микола Княжицький Народний депутат України

Чи дійсно Telegram настільки небезпечний?

glavcom.ua
Очевидно, якщо Україна вважає, що Telegram є настільки небезпечним, почати треба з того, щоб видалити звідти державні сервіси
фото: Depositphotos

«Телеграм небезпечний» не може існувати поруч із «Підписуйтеся на офіційний Телеграм»

Те, що Нацрада з питань телебачення заявила, що влада має нарешті припинити промоцію Telegram, це добрий знак. Влада не може розповідати суспільству про небезпечність цієї платформи, і одночасно заводити там власні аккаунти та нарощувати підписників. Щоб зрозуміти масштаби абсурду можна спробувати уявити як який-небудь Держдеп США заводить офіційний аккаунт у TikTok.

Очевидно, якщо Україна вважає, що Telegram є настільки небезпечним, почати треба з того, щоб видалити звідти державні сервіси. Їх можна перенести на інші платформи, яких існує немало. Але замість цього ми бачимо масові спроби нормалізації ненормального, коли кожен держорган має свій офіційний канал в Telegram. І це банально розмиває будь-які спроби налагодити довіру суспільства до влади. Адже тези «Telegram небезпечний» і «підписуйтесь на офіційний Telegram» не можуть існувати одночасно. З точки зору логіки, з них щось точно є брехнею.

Наш законопроект надає державі всі важелі щоб нарешті розібратись, чи є Telegram дійсно на стільки небезпечним, як про це кажуть в ГУР та СБУ. І якщо це підтвердиться, Нацрада має оприлюднити відповідну інформацію.

І тоді кожен з нас матиме можливість на її підставі самостійно визначитись, чи варто довіряти свої дані такій платформі.

В такому разі дійсно всі державні сервіси мають з платформи піти. Законопроект допускає виключення лише для Сил безпеки і оборони, які мають самостійно визначатись, що і як їм робити. Всі інші держоргани повинні закрити свої аккаунти і перейти на інші платформи. І добре, що цю ідею підтримують в Національній раді. 

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Джерело
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Теги: Україна Telegram влада

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