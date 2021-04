- Суецька драма. Хто заплатить за найбільшу морську пробку?

Контейнеровоз Ever Given – головний герой усіх новин кінця березня 2021 року Фото: EPA

Найкоротший морський шляху між Європою та Азією був заблокований майже тиждень

23 березня контейнеровоз Ever Given, який прямував з Китаю до Роттердама, заблокував Суецький канал. Впродовж шести днів проблему намагались вирішити різними способами, і лише 29 березня транспортну артерію вдалось звільнити. Нині судна можуть проходити канал в обох напрямках.

Наразі постає питання: хто, коли і скільки має заплатити за мільярдні збитки, які спричинив цей затор на найкоротшому морському шляху між Європою та Азією.

Безпрецедентна зупинка суден породила паніку через тривалу затримку вантажів, ймовірний дефіцит товарів та зростання витрат для споживачів. Ця історія посилила напругу на судноплавну галузь, яка й так перебувала під тиском пандемії.

Як рятували «Вінні-Пуха світової торгівлі»

Операція із розблокування Суецького каналу тривала неповні шість діб: з 23 по 29 березня. Для того, щоб змістити судно вагою у 200 тис. тонн, застосували буксири. Пісок і бруд, які лишав у ході рятувальної операції корпус Ever Given, прибирали за допомогою днопоглиблювачів.

Звільнити гіганта з полону вийшло не одразу. 27 березня його вдалося зрушити з місця, а відтягнути у Велике Гірке озеро – ще за дві доби. На щастя, екіпаж контейнеровоза не постраждав.

Чиновники Адміністрації Суецького каналу відвідали судно для розробки плану його порятунку. Фото EPA

Аналогію з Вінні-Пухом з відомої дитячої казки, який застряг у вході до кролячої нори, провів журналіст російського підрозділу німецького видання Deutche Welle.

Що пішло не так?

Експерти шукають відповідь на ключове питання, яке поясниить юридичні наслідки для учасників цієї морської драми: що пішло не так?

Версія 1. Погодні умови

Сильні вітри, з якими не зміг справитися капітан судна, – це перша версія, яка звучала від експертів, після того, як контейнеровоз сів на мілину. Водночас глава Адміністрації Суецького каналу Усама Рабійє переконаний, що несприятливі погодні умови не були основною причиною ситуації. Це безпрецедентна ситуація, зазначив він, раніше такого не траплялося.

Версія 2. Технічні складнощі чи людський фактор

«Основною причиною можуть бути технічні людські помилки», – вважає Рабійє.

У перших звітах після посадку контейнеровоза на мілину з’являлась інформація про те, що на судні на якийсь час зникала електрика, однак технічний керівник Ever Given спростував це. Між тим, за даними експертів, в умовах зникнення електрики подібні судна стають повністю некерованими, що, у свою чергу, таки могло зіграти фатальну роль під час проходу вузьким каналом.

Версія 3. Навмисне шкідництво

Глава Адміністрації Суецького каналу не виключив версію про можливі навмисні дії з боку екіпажу. Офіційні джерела її не підтверджують, принаймні, поки що. Зате російські ЗМІ підхопили її. Зокрема, «Новая газета» зазначає, що на користь версії про штучну природу інциденту з Ever Given свідчить відверто фалічний характер символу, який «намалював» на схемі руху контейнеровоз, перш ніж увійти в Суецький канал. «З іншого боку, судна традиційно роблять різні маневри на вході в канал. Але вже надто наглядно виходить», – пише видання.

Схема руху контейнеровоза перед тим, як він сів на мілину

Автори статті вважають, що «закупорка» Суеца чітко лягає в схему березневих акцій із «рукотворного» впливу на ринок нафти». «По-перше, не далі як 8 березня, коли нафта безуспішно намагалася пробити рівень в $70 за барель (а це дуже важкий для проходження рівень, який нафтові «ведмеді» захищають дуже сильно; варто нафті його пройти, як вона майже гарантовано потрапляє до $74 -75 за барель, а там і до $ 80 недалеко), хусити (воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на півночі Ємену, складаючи близько третини населення країни, - «Главком») за допомогою начиненого тротилом безпілотника атакували одне з нафтосховищ в саудівському порту Рас-Танура, одному з найбільших в світі портів з відвантаження нафти. 19 березня хусити здійснили повітряну атаку на на нафтовий завод в Ер-Ріяді – на наступний день після того, як нафта впала з $68 до $63, тобто на 8%. Результат: 19 березня вартість нафти додала цілий долар, пише видання.

«Але до 23 березня ціна нафти впала вже до $ 60. Ось тут, знову на важливому для ринку нафти рівні, Ever Given і перегороджує Суецький канал. Вже на наступний день, 24 березня, вартість нафти підстрибує до $64,40. Але вже 25 березня опускається знову до $62… Єменські хусити активно підтримуються Іраном – основним регіональним суперником Саудівської Аравії, який через накладене США ембарго дуже сильно скоротив експорт нафти».

Єгипетські урядовці, міжнародні страховики, вантажовідправники чекають деталей про те, що ж насправді призвело до блокування каналу Ever Given, судна розміром із хмарочос, пише Fox Business.

Коли винуватець буде знайдений, розпочнуться численні судові спори, які затягнуться на роки. Феміда визначатиме, хто має компенсувати витрати на ремонт судна та відшкодування витрат тим, хто постраждав через суттєву затримку вантажних перевезень. Оскільки контейнеровоз є власністю японської компанії, керував судном тайванський вантажовідправник, контейнеровоз йшов під прапором Панами, а застряг у Єгипті, то судові тяжби швидко загрузнуть у міжнародному болоті.

Близько 13% світової торгівлі проходить саме через Суецький канал – це понад 1 млрд тонн товарів в рік

«Це судно є багатонаціональною конгломерацією», – зазначив капітан Джон Конрад, засновник і генеральний директор веб-сайту з новин судноплавства gcaptain.com.

Конрад також попередив, що судно може мати серйозні ушкодження. Під час тривалого стояння поперек каналу середина корабля піднімалася і падала разом з припливом, хитаючись вгору-вниз під величезною вагою приблизно 20 тис. контейнерів розставлених вздовж 400 метрів.

«Структурна цілісність – це проблема номер один. Судно потерпало від високого навантаження. Найперше, що має бути зроблено, це перевірка на наявність тріщин, особливо у носовій частині, елементах конструкції керма та заднього гвинта».

Водолази вже провели перший огляд судна – за попередніми даними, істотних пошкоджень вони не виявили.

Власник судна, японська компанія Shoei Kisen Kaisha Ltd., заявила 30 березня, що також візьме участь у розслідуванні «разом з іншими сторонами». У компанії відмовилися обговорювати можливі причини того, що судно сіло на мілину. Мовляв, не можна коментувати поточне розслідування. У Shoei Kisen Kaisha Ltd. додали, що основні пошкодження судна можуть бути у кілі (поздовжня конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням, забезпечує міцність і жорсткість днища і загальну міцність корпусу судна, – «Главком»). Наразі не відомо, чи буде судно відремонтовано у Єгипті, чи ще деінде, чи врешті-решт воно відправиться до місця призначення в Роттердам. Це рішення має ухвалити його оператор, а не судновласник, заявила компанія.

Збитки у морській торгівлі від блокування Суецького каналу вираховуються мільярдами доларів на день. Аналітики очікують, що для усунення відставання може знадобитися щонайменше 10 днів. Втрати вантажовідправників, а також будь-яка фізична шкода самому судну, ймовірно, спричинять судові позови. Компанія Shoei Kisen Kaisha Ltd. застрахована на $3 млрд в рамках Клубу взаємного страхування (Protection & Indemnity Clubs) – разом із 13 клубами. Такі клуби є некомерційними взаємними страховиками, якими користується переважна більшість світових морських фірм.

Клуб взаємного страхування – особлива форма організації морського страхування на взаємній основі між судновласниками. Фінансову основу клубів взаємного страхування становлять внески членів-судновласників, з яких формуються грошові фонди, призначені для оплати претензій, що пред'являються судновласникам. Розмір страхового внеску залежить від типу судна, його тоннажу, району плавання, обсягу страхової відповідальності з урахуванням національного законодавства. Нині у світі існує близько 70 клубів взаємного страхування.

Наразі контейнеровоз відбуксований у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал, судно не зможе покинути своє місце перебування до закінчення розслідування (Фото: EPA)

Міжнародна юридична фірма Clyde and Co. заявила, що власник Ever Given, ймовірно, заплатить владі Єгипетського каналу за допомогу, яка вже була надана суднам.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сіссі 30 березня побував у прибережному місті Ізмаїла, щоб похвалити усіх, хто брав участь у звільненні судна. Виступаючи перед невеликою групою репортерів на причалі, ель-Сіссі заявив, що Єгипет не буде втручатися у розслідування – «ним займуться спеціалісти».

«Ми хочемо підтвердити всьому світу, що все знову стало, як було», - додав він, стоячи перед табличкою, на якій було написано: «Ласкаво просимо до Суецького каналу: єгипетського порятунку миру, процвітання та розвитку».

Контейнеровоз відбуксований у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал, і що судно не зможе покинути своє місце перебування до закінчення розслідування, пише Reuters. «Судно там затримане. Розслідування триватиме точно не менше тижня», — сказав голова адміністрації Суецького каналу Усама Рабі. «Триває підрахунок суми пошкоджень і втрат», — додав Рабі.

Відомо, що слідчі вже допитали екіпаж.

Контейнеровоз зняли з мілини, далі – важка юридична робота (Фото: EPA)

Збитки у цифрах

У заторі у Суецькому каналі на кілька днів застрягли 369 суден.

Частина суден затримається із перевезенням на 8-10 днів. Решта ухвалили рішення не чекати, а піти іншим маршрутом: обійти Африку. Цей маршрут не лише довший, а й небезпечний: Гвінейська затока на заході Африки та східне узбережжя Сомалі сумновідомі піратством.

У Суецькому каналі «застрягло» 680 тис. тонн товарів українського експорту – серед іншого, компаній Nibulon, Metinvest, Cargill, ArcelorMittal.

Через історію з блокуванням Суецького каналу нафта подорожчала на 4%. Цим морським шляхом проходить близько 10% світової торгівлі нафти та 8% скрапленого природного газу. Вже 24 березня вартість травневого ф'ючерсу на нафту Brent зросла майже на 6% та перевищила відмітку $64 за барель. West Texas Intermediate (WTI) сягнула рівня $61,18 за барель, подорожчавши на $3,42, або 5,9%. Після новин про спроби зняти контейнеровоз з мілини нафта у середньому здешевшала на 2%.

Контейнери для перевезення водним шляхом подорожчали вчетверо. За даними Bloomberg, резерв контейнерів в США знизився до шестирічного мінімуму. Унаслідок порушення навігації ціна доставки одного контейнера з Китаю до Європи зросла в середньому в 3,5-4 рази, порівняно з цінами минулого року і нині становить близько $8 тис

Наталія Сокирчук, «Главком»