Канада надасть фінансову допомогу постраждалим від циклону «Ідай» країнам



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Допомога буде надана через ООН, Червоний Хрест та недержавні партнерські організації

Канада передасть гуманітарним організаціям до 3,5 млн доларів

Канада виділяє Мозамбіку, Зімбабве та Малаві гуманітарну допомогу в розмірі 3,5 млн доларів для відновлення після руйнівного циклону «Ідай».

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Маріам Монсеф.

«Канада надає гуманітарну допомогу Малаві, Мозамбіку та Зімбабве, які стикнулися із наслідками цього страхітливого тропічного циклону. Канадська допомога, надана через авторитетних гуманітарних партнерів, допоможе вдовольнити негайні потреби уразливих мешканців цих трьох країн» - сказала Монсеф.

У її відомстві уточнили, що Канада передасть гуманітарним організаціям до 3,5 млн дол.

«Допомога буде надана через ООН, Червоний Хрест та недержавні партнерські організації. Її спрямують на вдоволення негайних потреб у продуктах харчування, питній воді, засобах гігієни, охорони здоров’я, а також притулку та захисту тих, хто був змушений покинути свої домівки через повінь або постраждав іншим чином», - заявили у міністерстві.

Там додали, що Канада також пожертвувала брезент, москітні сітки, ковдри та будівельні матеріали.

Нагадаємо, у результаті удару тропічного циклону «Ідай» на південному сході Африки число загиблих сягнуло 732. У Мозамбіку повені забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56.

За оцінками уряду Мозамбіку, всього близько мільйона людей постраждали від шторму.

Джерело: Укрінформ