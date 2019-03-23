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    У світі

    Циклон «Ідай» в Африці: кількість жертв зросла до 676

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    У Мозамбіку загалом від циклону постраждали близько мільйона людей - Циклон «Ідай» в Африці: кількість жертв зросла до 676
    У Мозамбіку загалом від циклону постраждали близько мільйона людей

    У Мозамбіку на даний момент зареєстровано 417 смертей

    У Мозамбіку кількість загиблих через тропічний циклон «Ідай» зросла до 417. Про це заявив міністр земельних ресурсів, навколишнього середовища і сільського розвитку Селсо Коррейя, повідомляє AFP.

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    «На даний момент зареєстровано 417 смертей», - заявив міністр.

    Таким чином загальне число жертв, постраждалих від стихійного лиха в африканських країнах зводиться до 676 загиблих.

    Також наголошується, що через повінь вже 900 тисяч мозамбікців позбулися житла і були переміщені в притулки.

    За оцінками уряду Мозамбік, всього близько мільйона людей постраждали від шторму.

    Нагадаємо, від циклону «Ідай» цього тижня постраждали такі африканські країни, як Мозамбік, Зімбабве і Малаві.

    Раніше повідомлялося про понад 200 загиблих у Мозамбіку.

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