Циклон «Ідай» в Африці: кількість жертв зросла до 676
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У Мозамбіку на даний момент зареєстровано 417 смертей
У Мозамбіку кількість загиблих через тропічний циклон «Ідай» зросла до 417. Про це заявив міністр земельних ресурсів, навколишнього середовища і сільського розвитку Селсо Коррейя, повідомляє AFP.
«На даний момент зареєстровано 417 смертей», - заявив міністр.
Таким чином загальне число жертв, постраждалих від стихійного лиха в африканських країнах зводиться до 676 загиблих.
Також наголошується, що через повінь вже 900 тисяч мозамбікців позбулися житла і були переміщені в притулки.
За оцінками уряду Мозамбік, всього близько мільйона людей постраждали від шторму.
Нагадаємо, від циклону «Ідай» цього тижня постраждали такі африканські країни, як Мозамбік, Зімбабве і Малаві.
Раніше повідомлялося про понад 200 загиблих у Мозамбіку.