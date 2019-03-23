Циклон «Ідай» в Африці забрав життя вже 732 людей
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Наслідки удару стихії в Африці
У Мозамбіку повені забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56
У результаті удару тропічного циклону «Ідай» на південному сході Африки число загиблих сягнуло 732.
Як повідомляє Reuters, про це заявила влада Мозамбіку - країни, що найбільше постраждала від стихії.
«У результаті циклонів і повеней у південній частині Африки загинули 732 людини», - йдеться в повідомленні.
У Мозамбіку повені забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56.
Раніше повідомлялося про 676 загиблих в трьох африканських країнах, що постраждали від стихійного лиха. За оцінками уряду Мозамбіку, всього близько мільйона людей постраждали від шторму.