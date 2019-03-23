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    У світі

    Циклон «Ідай» в Африці забрав життя вже 732 людей

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    <p>Наслідки удару стихії в Африці</p> - Циклон «Ідай» в Африці забрав життя вже 732 людей

    Наслідки удару стихії в Африці

    У Мозамбіку повені забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56

    У результаті удару тропічного циклону «Ідай» на південному сході Африки число загиблих сягнуло 732.

    Як повідомляє  Reuters, про це заявила влада Мозамбіку - країни, що найбільше постраждала від стихії.

    «У результаті циклонів і повеней у південній частині Африки загинули 732 людини», - йдеться в повідомленні.

    У Мозамбіку повені забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56.

    Раніше повідомлялося про 676 загиблих в трьох африканських країнах, що постраждали від стихійного лиха. За оцінками уряду Мозамбіку, всього близько мільйона людей постраждали від шторму.

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