Канада слідом за Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців

Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває, - міністр закордонних справ Канади

Канада та ЄС досі мають серйозне занепокоєння стосовно ситуації у Білорусі, - МЗС

Канада за погодженням з Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.

«За погодженням із Європейським Союзом Канада запроваджує подальші санкції ще проти 13 посадовців Білорусі. Канада та ЄС досі мають серйозне занепокоєння стосовно ситуації у Білорусі», – заявили у канадському МЗС.

У відомстві нагадали, що від часу проведення у серпні президентських виборів уряд Білорусі провадить «систематичну кампанію утисків та підтримуваного державою насильства проти народних протестів й дій опозиційних груп». При цьому повідомляється про постійні порушення прав людини у республіці, в тому числі свободи ЗМІ, свободи слова та мирних зібрань.

У Канаді пообіцяли разом із ЄС продовжити спільну роботу, «аби відповідна та колективна реакція на ситуацію у Білорусі підтримувала права й законні демократичні прагнення білоруського народу».

«Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває. Відповідальні за утиски білоруського народу опинятимуться під дедалі сильнішим тиском через цільові санкції», – заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канадські санкції діятимуть проти керівника Адміністрації президента Білорусі Ігоря Сергієнка, глави Державного комітету судових експертиз Олексія Волкова, нового глави КДБ Івана Тертеля, глави Слідчого комітету Івана Носкевича й ще дев'ятьох чиновників. Все їхнє майно на території Канади «заморожується», а їм забороняється в’їзд до країни.

Раніше стало відомо, що Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо 15 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.