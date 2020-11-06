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    Канада слідом за Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців

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    Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває, - міністр закордонних справ Канади - Канада слідом за Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців
    Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває, - міністр закордонних справ Канади

    Канада та ЄС досі мають серйозне занепокоєння стосовно ситуації у Білорусі, - МЗС

    Канада за погодженням з Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.

    «За погодженням із Європейським Союзом Канада запроваджує подальші санкції ще проти 13 посадовців Білорусі. Канада та ЄС досі мають серйозне занепокоєння стосовно ситуації у Білорусі», – заявили у канадському МЗС.

    У відомстві нагадали, що від часу проведення у серпні президентських виборів уряд Білорусі провадить «систематичну кампанію утисків та підтримуваного державою насильства проти народних протестів й дій опозиційних груп». При цьому повідомляється про постійні порушення прав людини у республіці, в тому числі свободи ЗМІ, свободи слова та мирних зібрань.

    У Канаді пообіцяли разом із ЄС продовжити спільну роботу, «аби відповідна та колективна реакція на ситуацію у Білорусі підтримувала права й законні демократичні прагнення білоруського народу».

    «Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває. Відповідальні за утиски білоруського народу опинятимуться під дедалі сильнішим тиском через цільові санкції», – заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

    Канадські санкції діятимуть проти керівника Адміністрації президента Білорусі Ігоря Сергієнка, глави Державного комітету судових експертиз Олексія Волкова, нового глави КДБ Івана Тертеля, глави Слідчого комітету Івана Носкевича й ще дев'ятьох чиновників. Все їхнє майно на території Канади «заморожується», а їм забороняється в’їзд до країни.

    Раніше стало відомо, що Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо 15 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенка.

    Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

    МЗС Білорусь ЄС ЗМІ міністр санкції Канада агресія уряд
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