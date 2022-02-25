Канал «Рада» веде мовлення з бомбосховища у Києві

На задньому плані відеотрансляції видно, як у бомбосховищі ходять люди

Парламентський телеканал «Рада» веде мовлення зі столичного бомбосховища. Про це близько дев’ятої вечора 25 лютого повідомили самі журналісти в прямому ефірі, інформує «Главком».

«Всією командою були вимушені евакуюватися до бомбосховища… Поруч чули п’ять вибухів», – сказав журналіст.

На задньому плані відеотрансляції видно, як у бомбосховищі ходять люди.

скріншот з відео

Також о 20:57 повідомила КМДА про загрозу авіаудару, усім терміново слід сховатися в укриття.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.