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    Канал «Рада» веде мовлення з бомбосховища у Києві

    Україна&nbsp;другу добу триває війна з російськими окупантами. - Канал «Рада» веде мовлення з бомбосховища у Києві
    Україна другу добу триває війна з російськими окупантами.
    скріншот з відео

    На задньому плані відеотрансляції видно, як у бомбосховищі ходять люди

    Парламентський телеканал «Рада» веде мовлення зі столичного бомбосховища. Про це близько дев’ятої вечора 25 лютого повідомили самі журналісти в прямому ефірі, інформує «Главком».

    «Всією командою були вимушені евакуюватися до бомбосховища… Поруч чули п’ять вибухів», – сказав журналіст.

    На задньому плані відеотрансляції видно, як у бомбосховищі ходять люди.

    скріншот з відео

    скріншот з відео

    Також о 20:57 повідомила КМДА про загрозу авіаудару, усім терміново слід сховатися в укриття.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: Віталій Кличко Антон Геращенко бомбосховища
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    Канал «Рада» веде мовлення з бомбосховища у Києві