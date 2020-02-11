Кандидат на посаду головного з грального ринку «від Банкової» може мати кілька паспортів
Борис Баум повідомив, що отримав громадянство України у 2020-му році
Борис Баум, якого на Банковій бачать очільником нового держоргану з контролю за всім гральним ринком, розповів, що отримав український паспорт. Разом з тим Bihus.Info зафіксували, що він досі не здав латвійський. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
У розмові з Bihus.Info Борис Баум повідомив, що отримав громадянство України у 2020-му році. А вже через день після розмови зафіксували, що Баум досі користується документом, надзвичайно схожим на латвійський паспорт, який сам демонстрував.
Подвійне громадянство заборонене українським законодавством.
Нагадаємо, Баум хоче очолити Комісію з регулювання азартних ігор. В Офісі президента теж бачать його на цій посаді. «Моя думка, що це нормальна кандидатура», – підтвердив Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП.
При цьому конкурсний відбір членів і голови комісії у законопроєкті, проголосованому в першому читанні, не передбачений.
Борис Баум – громадянин Латвії, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy. Зокрема Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука.