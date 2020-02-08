Кабмін хоче спростити процедуру отримання українського громадянства



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Очікується, що український паспорт можна буде отримати простіше і швидше

«Ми побачили проблему в тому, як людина може отримати в нас громадянство», - заявив міністр Кабінету міністрів Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми побачили проблему в тому, як людина може отримати в нас громадянство. Це дуже тривала процедура, яка допускає можливість корупційних ризиків. Ми наразі намагаємося спростити і, головне, скоротити цю процедуру», - заявив Дубілет.

Крім того, міністр зазначив, що наразі, коли іноземні туристи з безвізових країн мають бажання перебувати в Україні після закінчення 90 днів, вони змушені мати на це вагому причину, а також виїхати з країни для отримання візи, а потім заїхати назад, щоб отримати посвідку на проживання.

«Ми пробуємо спростити цю процедуру, щоб людина могла отримати цю посвідку без необхідності мати окрему візу», - додав міністр.

Нагадаємо, Дубілет хоче зробити в Україні прописку за декларативним принципом.

Раніші Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Згодом Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88.