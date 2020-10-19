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    Кандидат на виборах у Миколаївській області заявив про політичний тиск з боку ОДА та звернувся до президента

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    <p>За словами кандидата, керівництво Миколаївської області телефонує діючим мерам та керівникам поліції з вказівками про перешкоджання агітаційній діяльності</p> - Кандидат на виборах у Миколаївській області заявив про політичний тиск з боку ОДА та звернувся до президента

    За словами кандидата, керівництво Миколаївської області телефонує діючим мерам та керівникам поліції з вказівками про перешкоджання агітаційній діяльності

    Нам постійно надходять погрози, які значно почастішали після візиту в область керівництва партії «Слуга народу», – заявив Литвиненко

    Кандидати від партії «Пропозиція» в Миколаївській області в місті Южноукраїнськ заявили про політичний тиск з боку керівництва облдержадміністрації та представників від партії «Слуга народу». Про це заявив кандидат в депутати міської ради, директор підприємства Юженергобуд Дмитро Литвиненко.

    «Нам постійно надходять погрози, які значно почастішали після візиту в область керівництва партії «Слуга народу». Влада активно використовує адміністративний ресурс для тиску на опонентів, включаючи телефонні погрози, відкриття проваджень, судові справи та надмірну увагу з боку органів внутрішніх справ», – заявив Дмитро Литвиненко.

    За словами кандидата, керівництво Миколаївської області телефонує діючим мерам та керівникам поліції з вказівками про перешкоджання агітаційній діяльності.

    «Під час останнього запланованого заходу, який ми хотіли провести до Дня Захисника України, з керівництва області особисто зателефонувати запрошеним виконавцям та діючому меру міста з погрозами, а обласна поліція пообіцяла стягнути у Южноукраїнськ ледь не весь особовий склад, щоб «покарати винних», – заявив Литвиненко.

    Нагадаємо, що партія Порошенка поскаржилась місії ОБСЄ на тиск під час виборчої кампанії.

    партії поліція влада
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