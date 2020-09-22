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    Політика

    Глава НАЗК заявив про тиск з боку Держбюро розслідувань

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    Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков - Глава НАЗК заявив про тиск з боку Держбюро розслідувань
    Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков

    НАЗК виявило конфлікт інтересів інтересів у керівників Державного бюро розслідувань

    Керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР) тисне на Національне агентство з питань запобігання корупції через те, що НАЗК намагається усунути конфлікт інтересів у керівників бюро Олександра Соколова та ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

    Відповідну заяву зробив після допиту в ДБР очільник НАЗК Олександр Новіков.

    Він переконаний, що однією з причин виклику його на допит є нещодавній лист НАЗК до голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського. У листі зазначається, що заступник директора ДБР Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів: керує відомством, яке розслідує справи Майдану.

    «Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом (для повного вирішення конфлікту інтересів) у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади», – наголошує очільник НАЗК.

    Новіков також розповів, що НАЗК внесло припис в. о. директору ДБР Соколову щодо ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. Так, НАЗК має підстави вважати, що «Соколов не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів», нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

    «Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР – фактично перешкоджає здійсненню цих функцій», – додав Новіков.

    Зазначимо, офіційно голову НАЗК викликали на допит ДБР у справі щодо зловживання керівництвом Нацагенства з питань запобігання корупції на суму у понад 9 млн грн.

    Як відомо, у квітні НАЗК підтвердило, що адвокат Олександр Бабіков, який нині є заступником глави ДБР, захищав інтереси президента-утікача Віктора Януковича у суді. Відтак у цьому є потенційний конфлікт інтересів, оскільки розслідування у справі Януковича проводить саме Держбюро розслідувань.

    допит НАЗК розслідування Державне бюро розслідувань Олександр Новіков
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