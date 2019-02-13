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    Кандидата у президенти Мураєва допитали в Генпрокуратурі

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    <span>Євгеній&nbsp;</span>Мураєв є лідером партії &laquo;Наші&raquo; та кандидатом у президенти України - Кандидата у президенти Мураєва допитали в Генпрокуратурі
    Євгеній Мураєв є лідером партії «Наші» та кандидатом у президенти України
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Євгенія Мураєва викликали як свідка у справі про ймовірне ухилення від сплати податків

    У Генеральній прокуратурі відбувся допит народного депутата Євгенія Мураєва (позафракційного) як свідка у справі про ймовірне ухилення від сплати податків. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

    «Мова йде про кримінальне провадження, розпочате ще 19 липня 2017 року, в якому досліджуються обставини ймовірного ухилення від сплат податків та зборів в особливо великих розмірах Євгенієм Мураєвим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, - ред.)», - розповів Лисенко.

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    За його словами, під час допиту Мураєв скористався положенням ст. 63 Конституції України (право особи на відмову від дачі показань та пояснень), а також правом свідка відмовитися давати свідчення щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним правопорушення.

    Таке право останньому надає п.3 ч.1 ст.66 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якого свідок має право знати, у зв'язку з чим і в якому кримінальному провадженні він не тільки допитується, а й залучається до проведення інших слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

    Лисенко додав, що в допиті Мураєва немає жодної політичної складової.

    Мураєв є лідером партії «Наші» та кандидатом у президенти України.

    Читайте також інтерв'ю «Главкому»: Євгеній Мураєв: Партія «За життя» побудована на основі ефірів двох телеканалів. Все інше – дутий пузир

    Джерело: Укрінформ

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    Генпрокуратура Андрій Лисенко партії Євген Мураєв допит За життя
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