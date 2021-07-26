Кандидатка у канцлери Німеччини вибачилась за слово про расизм

Бербок сказала, що знає про расистське походження слова та що воно звучить образливо для темношкірих людей

Кандидатка у канцлери Німеччини, №1 у виборчому списку німецьких «Зелених» Анналена Бербок вибачилася за використання слова «негр» в інтерв'ю, коли говорила про приклади расизму. Про це повідомляє DPA.

Бербок вибачилася за те, що вжила слово, переказуючи історію про реальний інцидент у школі, коли дитина відмовилась виконувати завдання, де таке слово вживали. Інтерв’ю, яке вона дала Головній раді євреїв Німеччини, стосувалося проблеми антисемітизму та расизму.

Бербок сказала, що знає про расистське походження слова та що воно звучить образливо для темношкірих людей.

«На жаль, під час запису інтерв’ю я процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і відтак вжила його сама… Це було помилкою, і я шкодую про це», – заявила Анналена Бербок у серії твітів у неділю.

У відеозаписі інтерв’ю слово заглушили. Перед тим Бербок потрапила у скандал через звинувачення в плагіаті у своїй книжці.

Нагадаємо, Бербок вважають головною суперницею Арміна Лашета – нового очільника «християнських демократів» – на майбутніх виборах 26 вересня, які визначать новий склад парламенту та наступника Ангели Меркель на чолі уряду.

Після оголошення її кандидаткою, «Зелені» на деякий час випередили ХДС у симпатіях німців, але згодом християнські демократи знову здобули першість.

Нагадаємо, відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі. Телеведуча згадала, як шість років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Ашіон була шокована і звільнилася з телеканалу.