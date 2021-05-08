Німеччина зупинила третю хвилю коронавірусу

У Німеччині все підтвердили понад 3 мільйони випадків коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан повідомив, що країні вдалося зупинити третю хвилю коронавірусу. Про це повідомляє DW.

«Третя хвиля, схоже, зупинена», - сказав Шпан.

За його словами, зараз спостерігається зниження кількості випадків коронавірусу.

«Показники зараження знову знижуються, але ми як і раніше на високому рівні. Вони поки не скрізь падають такими ж темпами, але вони падають», - сказав він.

У Німеччині все підтвердили понад 3 мільйони випадків коронавірусу, понад 80 тисяч - летальні.