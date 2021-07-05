Пальне подорожчає, нова Covid-вакцина в Україні та Atlas Weekend без Меладзе. Головне за 5 липня

«Главком» зібрав найголовніші новини за 5 липня

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

Мінсоцполітики перерахувало субсидії українцям і вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень – червень поточного року у повному обсязі.

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування.

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.

«Главком» підготував найважливіші новини за 5 липня.

Вітренко й надалі очолюватиме «Нафтогаз». Суд зупинив дію припису НАЗК

Дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вимагало розірвати контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком, зупинено. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Як зазначається у повідомлені, ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

Напередодні стало відомо, що глава «Нафтогазу» піде до суду через новий припис НАЗК.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Щеплення від Covid. В Україні можуть налагодити виробництво власних вакцин

Україна може налагодити випуск вакцин від Covid, і вже є деякі домовленості. Але питання виробництва може зайняти близько року. «Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію», – зазначив він.

За словами, найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, таких як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer), оскільки тут технологічний цикл є відносно простим.

За тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Також за добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

Субсидії перераховано. Мінсоцполітики назвало розмір допомоги на комуналку

Автоматичний перерахунок субсидій проведено і вже найближчим часом українці, які оформили цю допомогу на сплату житлово-комунальних послуг, отримають кошти. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

«Органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років. Наразі Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень – червень поточного року у повному обсязі.

Зелене світло для Johnson&Johnson. В Україні зареєстрували чергову вакцину

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування.

«Janssen – це векторна вакцина розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначимо, минулої доби, 4 липня, в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Справи йдуть у неправильному напрямку. Понад 50% українців не схвалюють дії Зеленського

Більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Це випливає із результатів всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

На запитання «Ви, у цілому, схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента України Володимира Зеленського?» опитані українці відповіли:

«Не схвалюю» – 52,7%

«Схвалюю» – 34,1%

«Важко сказати/ Відмова» – 13,2%.

Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського

В Україні різко подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни

Вже в липні пальне в Україні помітно подорожчає. Про це свідчать дані, як від уряду, так і експертів ринку нафтопродуктів.

Так, за оцінками Консалтингової групи «А-95», потенціал зростання цін на бензини і дизельне пальне становить мінімум 40 копійок на літрі.

Про те, що пальне подорожчає, свідчать і дані уряду, який фактично регулює максимальні ціни на бензини і дизель. Так, 5 липня 2021 року, Міністерство економіки фактично дозволило підняти ціни наступним чином:

на бензин – на 80 копійок;

на дизель – на 32 копійки.

Таким чином, у липні ціни на бензин виростуть до 31,64 гривні за літр, дизельного пального – до 29,55 гривні за літр. І це стосується лише звичайного пального. Брендові бензини та дизель коштуватимуть ще дорожче.

Сьогодні – сьома річниця визволення Слов’янська та Краматорська

Цього дня, 5 липня, виповнюється сім років з дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська було встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

До слова, протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

У Києві стартував фестиваль Atlas Weekend

У понеділок, 5 липня, на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі. За словами директорки департаменту, на фестивалі встановили шість сцен, де музиканти виступатимуть у різних музичних жанрах.

На Atlas Weekend 5 та 6 липня виступатимуть NK, Dorofeeva, «Друга ріка», «Скрябін & Юркеш», Alekseev, Злата Огнєвіч, Tarabarova, «Скай», «Mozgi» та інші. Хедлайнером фестивалю стане Народна артистка України Тіна Кароль.

У рамках Atlas Weekend організаторами було анонсовано виступ Валерія Меладзе.

Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила проти участі Валерія Меладзе на Atlas Weekend.

У рамках Atlas Weekend організаторами серед умов участі було зазначено, що учасник має сповідувати цінності сучасного українського суспільства.

«Ми вважаємо неприйнятним, коли не звертають увагу або умисно залучають артистів, що виступають на приватних концертах для родин та поплічників диктаторів. Саме так зробив Валерій Меладзе цього року, розважаючи на вечірці родину Олександра Лукашенка», – пояснили у спілці з прав людини.

Львівська поліція відкрила справу через танці на меморіалі Небесної сотні

Сьогодні у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.

«4 липня під час моніторигну соціальних мереж поліцейські Львівщини виявили повідомлення, проілюстроване фотографіями та відео, на яких кілька дівчат, під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги, мешканки Львова, запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній», – повідомила пресслужба поліції.

Відомо, що через цей інцидент вибачився батько іменинниці. За його словами, це був сюрприз від подруг, про який дівчина не знала. До меморіалу вони привели дівчину із зав'язаними очима. Усі учасники «свята» вибачились.







