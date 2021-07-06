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    Фестиваль Atlas Weekend спровокував колапс у київському метро (відео)

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    На платформі станції була величезна кількість людей - Фестиваль Atlas Weekend спровокував колапс у київському метро (відео)
    На платформі станції була величезна кількість людей
    Фото: скріншот із відео

    На станцію метро «Васильківська» прибували переповнені вагони, люди не могли потрапити в потяги

    У понеділок, 5 липня, на станції метро «Васильківська» спостерігався натовп людей через музичний фестиваль Atlas Weekend, що стартував на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    На платформі станції була величезна кількість людей, не всі з них могли зайти до вагонів потягів.

    «Ще трохи і нам знадобляться спеціальні люди, які будуть заштовхувати людей у вагони», – жартують автори відео.

    Нагадаємо, 5 липня на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі. На фестивалі встановили шість сцен, де музиканти виступатимуть у різних музичних жанрах.

    На час проведення фестивалю Atlas Weekend для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде подовжено.

    У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

    На період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Виставковий центр».

    Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

    Теги: Київ громадський транспорт метро фестиваль
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    Фестиваль Atlas Weekend спровокував колапс у київському метро (відео)