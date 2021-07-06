Через Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи: розклад руху

Два дні роботу метро подовжено на годину

На час проведення музичного фестивалю Atlas Weekend на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде подовжено. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

На період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Виставковий центр».

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

Нагадаємо, 5 липня на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі. На фестивалі встановили шість сцен, де музиканти виступатимуть у різних музичних жанрах.

5-6 липня Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно. В ці дні на фестивалі виступатимуть NK, Dorofeeva, «Друга ріка», «Скрябін & Юркеш», Alekseev, Злата Огнєвіч, Tarabarova, «Скай», «Mozgi» та інші. Хедлайнером фестивалю стане Народна артистка України Тіна Кароль.

Фестиваль триватиме з 5 по 11 липня.

У перший день фестивалю на станції метро «Васильківська» спостерігався колапс. На платформі станції була величезна кількість людей, не всі з них могли зайти до вагонів потягів.