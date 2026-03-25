Зірка ПСЖ став капітаном суперника збірної України

Хвіча Кварацхелія буде і формальним, і неформальним лідером команди

Нового статусу футболіст набув у 25 років

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія став капітаном збірної Грузії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

Вінгер одягне пов'язку в контрольному поєдинку проти Ізраїлю 26 березня. Раніше він тричі був капітаном «хрестоносців». Новими віцекапітанами національної команди будуть оборонець польської «Краковії» Отар Какабадзе та півзахисник «Штурма» з австрійського Граца Отар Кітеїшвілі.

Кварацхелія став капітаном збірної Грузії замість оборонця братиславського «Слована» Гурама Кашії. Ветеран національної команди анонсував завершення кар'єри в лавах «хрестоносців». Останній матч 38-річний оборонець запланував на червень.

У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 37 поєдинків за ПСЖ у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів, а також віддав сім результативних передач. Контракт грузина з французьким грандом чинний до літа 2029 року.

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії

Уродженець Тбілісі виступав за різноманітні юнацькі збірні – від U-16 до U-19. У лавах національної команди дебютував майже за півроку до прем'єрного поєдинку в молодіжці.

Першим залучив Кварацхелію до першої команди словак Владімір Вайсс. Дебютний матч вінгер зіграв проти збірної Гібралтару (3:0) в червні 2019 року. Перший гол нападник оформив у жовтні 2020 року проти Північної Македонії (1:1).

Загалом Кварацхелія зіграв 47 поєдинків за збірну Грузії, у яких забив 20 м'ячів. Учасник Євро-2024, де «хрестоносці» сенсаційно зуміли вийти в 1/8 фіналу.

Збірна Грузії у 2026 році

Наразі національна команда проводитиме товариські матчі. У березні підопічні Віллі Саньйоля мають два спаринги – проти Ізраїлю (26 березня) та Литви (29 березня).

Ще один контрольний поєдинок «хрестоносці» анонсували на літо. 1 червня Грузія протистоятиме збірній Румунії.

Восени команда Саньйоля розпочне виступи в Лізі націй. Грузинська збірна продовжить виступи в Дивізіоні B. Суперниками «хрестоносців» у групі будуть Угорщина, Україна та Північна Ірландія.

