Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка ПСЖ став капітаном суперника збірної України

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Хвіча Кварацхелія буде і формальним, і неформальним лідером команди
фото: Reuters

Нового статусу футболіст набув у 25 років

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія став капітаном збірної Грузії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

Вінгер одягне пов'язку в контрольному поєдинку проти Ізраїлю 26 березня. Раніше він тричі був капітаном «хрестоносців». Новими віцекапітанами національної команди будуть оборонець польської «Краковії» Отар Какабадзе та півзахисник «Штурма» з австрійського Граца Отар Кітеїшвілі.

Кварацхелія став капітаном збірної Грузії замість оборонця братиславського «Слована» Гурама Кашії. Ветеран національної команди анонсував завершення кар'єри в лавах «хрестоносців». Останній матч 38-річний оборонець запланував на червень.

У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 37 поєдинків за ПСЖ у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів, а також віддав сім результативних передач. Контракт грузина з французьким грандом чинний до літа 2029 року.

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії

Уродженець Тбілісі виступав за різноманітні юнацькі збірні – від U-16 до U-19. У лавах національної команди дебютував майже за півроку до прем'єрного поєдинку в молодіжці.

Першим залучив Кварацхелію до першої команди словак Владімір Вайсс. Дебютний матч вінгер зіграв проти збірної Гібралтару (3:0) в червні 2019 року. Перший гол нападник оформив у жовтні 2020 року проти Північної Македонії (1:1).

Загалом Кварацхелія зіграв 47 поєдинків за збірну Грузії, у яких забив 20 м'ячів. Учасник Євро-2024, де «хрестоносці» сенсаційно зуміли вийти в 1/8 фіналу.

Збірна Грузії у 2026 році

Наразі національна команда проводитиме товариські матчі. У березні підопічні Віллі Саньйоля мають два спаринги – проти Ізраїлю (26 березня) та Литви (29 березня).

Ще один контрольний поєдинок «хрестоносці» анонсували на літо. 1 червня Грузія протистоятиме збірній Румунії.

Восени команда Саньйоля розпочне виступи в Лізі націй. Грузинська збірна продовжить виступи в Дивізіоні B. Суперниками «хрестоносців» у групі будуть Угорщина, Україна та Північна Ірландія.

До слова, оборонець ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в мадридський «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також:

Теги: ФК Парі Сен-Жермен Хвіча Кварацхелія НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
Іспанський тренер хоче відвідати Росію, щоб «показати сину, яка красива Москва»
Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua