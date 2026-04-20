Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини

Мануель Ноєр давно став живою легендою Бундесліги

Ветеран став поруч із іншою легендою «ротен»

Голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр завоював 13-й титул німецької Бундесліги та став співрекордсменом турніру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ліги.

Напередодні «ротен» достроково завоювали чемпіонство. Культовий воротар вкотре виграв чемпіонат. За кількістю золотих нагород він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера, який торік перебрався в американський «Сан-Хосе».

Ноєр у нинішньому сезоні провів 21 матч у Бундеслізі, в яких пропустив 19 м'ячів. Зберіг ворота на замку капітан мюнхенців у восьми поєдинках. Кількість ігрового часу ветерана в чемпіонаті Німеччини – 1800 хвилин.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги, п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

