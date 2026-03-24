Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст

Оборонець раніше вже виступав за Королівський клуб

Фулбек французького «Парі Сен-Жермен» Ашраф Хакімі прагне повернутися в мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Рамона Альвареса де Мона.

Марокканець нібито заявив своєму оточенню, що зробить «все можливе» для підписання контракту з «вершковими». Оборонець з дитинства вболіває за «Реал» і бажає повернутися у рідний клуб. Хакімі народився і виріс у Мадриді, але зіркою став за межами столиці Іспанії.

Ще однією причиною для трансферу став Кіліан Мбаппе. Марокканський фулбек міцно товаришує з форвардом, тож друзі прагнуть грати разом. ПСЖ не планує продавати Хакімі, та в разі наполягань футболіста розгляне пропозиції зацікавлених клубів.

У нинішньому сезоні марокканець зіграв 24 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу Хакімі записав три м'ячі та сім результативних передач. Контракт оборонця з ПСЖ розрахований до літа 2029 року. Міланський «Інтер» влітку 2021-го отримав за нього 68 млн євро.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, екстренер іспанської «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.