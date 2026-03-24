Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Ашраф Хакімі націлений на повернення у рідне місто
фото: Reuters

Оборонець раніше вже виступав за Королівський клуб

Фулбек французького «Парі Сен-Жермен» Ашраф Хакімі прагне повернутися в мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Рамона Альвареса де Мона.

Марокканець нібито заявив своєму оточенню, що зробить «все можливе» для підписання контракту з «вершковими». Оборонець з дитинства вболіває за «Реал» і бажає повернутися у рідний клуб. Хакімі народився і виріс у Мадриді, але зіркою став за межами столиці Іспанії.

Ще однією причиною для трансферу став Кіліан Мбаппе. Марокканський фулбек міцно товаришує з форвардом, тож друзі прагнуть грати разом. ПСЖ не планує продавати Хакімі, та в разі наполягань футболіста розгляне пропозиції зацікавлених клубів.

У нинішньому сезоні марокканець зіграв 24 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу Хакімі записав три м'ячі та сім результативних передач. Контракт оборонця з ПСЖ розрахований до літа 2029 року. Міланський «Інтер» влітку 2021-го отримав за нього 68 млн євро.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, екстренер іспанської «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Парі Сен-Жермен Ашраф Гакімі

«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»
Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028
Мільярдер з США хоче придбати акції команди Формули-1 – ЗМІ
Норвезьке суперпартнерство. Голанн інвестував у престижну серію турнірів
Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків
Перспективний 17-річний тенісист відмовився від громадянства України
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Українські банки готові до кредитування економіки
