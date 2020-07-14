Карантин в Україні може бути продовжений ще на два тижні



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Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність

В Україні знову можуть продовжити карантин через поширення коронавірусу. Зараз триває дискусія щодо карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати.

«З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжений після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані», – розповіло «Сьогодні» високопоставлене джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

За його даними, ефективними виявилися:

дотримання соціальної дистанції,

обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, в тому числі і його обробка.

«Ці вимоги універсальні для всіх областей, незалежно від рівня захворюваності», – розповіли в МОЗ.

За даними посадовця МОЗ, якщо ситуація в тій чи іншій області погіршуватиметься, то насамперед буде припинена діяльність стадіонів, спортзалів.

Також в МОЗ повідомили, що сумарне співвідношення нових випадків одного тижня до іншого – на межі контрольованої ситуації.

За словами джерела, після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня.

«Ще немає проєкту постанови, над ним поки триває робота. Але дискусія триває про те, що доцільно встановити карантин на 2 тижні, оскільки у Covid-19 такий строк інкубаційного періоду», – розповіли в МОЗ.

«Чи почнеться стандартний навчальний процес в школах – питання вкрай складне. Дивлячись на досвід інших країн, ми бачимо, що вони поступово відкривають свої школи. Також пробують системи дистанційного позакласного навчання. Ми зі свого боку підготуємо інструкції для відкриття стандартного навчання. Але опрацьовуються абсолютно всі варіанти, в тому числі і варіанти дистанційного навчання. Ми розуміємо, що воно не зможе замінити очне навчання, тому потрібно навчити школи забезпечувати епідеміологічну безпеку», – уточнили в МОЗ.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.