У Чернівцях послабили карантин: що віднині дозволено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Чернівцях дозволили роботу розважальних закладів до 23.00 Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-u-chernivtsjah-poslabili-karantin-miskrada-1509292.html

У Чернівцях дозволили працювати закладам культури та ресторанам з дотриманням певних обмежувальних заходів.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомляє Чернівецька міська рада.

«Постановою Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 р. № 588 внесено зміни до Постанови КМУ від 20 травня № 392, згідно з якою на території деяких областей, зокрема Чернівецької, дозволено: – роботу закладів культури з наповненістю не більше 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 м кв. площі закладу культури», - йдеться у повідомленні.

Крім того, до 23:00 дозволено роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо).

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.