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    У Чернівцях послабили карантин: що віднині дозволено

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    У Чернівцях послабили карантин: що віднині дозволено

    У Чернівцях дозволили роботу розважальних закладів до 23.00 Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-u-chernivtsjah-poslabili-karantin-miskrada-1509292.html

    У Чернівцях дозволили працювати закладам культури та ресторанам з дотриманням певних обмежувальних заходів.

    Про це у вівторок, 14 липня, повідомляє Чернівецька міська рада.

    «Постановою Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 р. № 588 внесено зміни до Постанови КМУ від 20 травня № 392, згідно з якою на території деяких областей, зокрема Чернівецької, дозволено: – роботу закладів культури з наповненістю не більше 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 м кв. площі закладу культури», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, до 23:00 дозволено роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Чернівці карантин харчування коронавірус
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