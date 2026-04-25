«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Із конкурентністю в дербі міста Лева не склалося
фото: УПЛ

Підопічні Франа Фернандеса показали, хто справжній господар міста

«Карпати» оформили впевнену перемогу над «Рухом» (3:0) у 25-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Принциповий матч активно розпочали обидві команди. Боротьба заточилася відразу на кожному клаптику поля, а на моменти довелося зачекати. До середини першого тайму суперники організували по нагоді – удар півзахисника «жовто-чорних» Притули заблокували, а з пострілом «лева» Костенка головою впорався Герета.

Гол «Карпат» став трохи несподіваним. Небезпека прийшла з правого флангу – Мірошніченко навісив на кут воротарського, звідки головою пробив Бруніньйо. Голкіпера «Руха» зумів зреагувати на удар, але на добиванні вже чатував Костенко та відправив м'яч у сітку.

Відчувши слабкість суперника, команда Франа Фернандеса продовжила атакувати. Спершу пильність Герети пострілом у ближній кут перевірив Фаал. А перед перервою забитим м'ячем увінчалася затяжна атака Карпат. На черговий відскок зреагував Чачуа та ввігнав сферу під поперечину.

Добити «Рух» прагнув ексфорвард «жовто-чорних» Фаал. Та з ударом гамбійського нападника на останній хвилині першого тайму впорався воротар, а спроба бомбардира на старті другої 45-хвилинки виявилася неточною.

Зате все вдалося іншому легіонеру «левів». Цього разу номінальним гостям допоміг стандарт. Мірошніченко з глибини поля завантажив м'яч у чужий штрафний, а невдалу спробу вибити м'яч на гарматний постріл від поперечини перетворив центрбек Жан Педрозу.

Після цього епізоду решта півгодини з хвостиком ігрового часу стала формальністю. З розвитком подій змирилися обидві команди. «Рух» не зміг нічого організувати попереду, а «Карпати», вочевидь, вже не надто цього бажали. Зрештою, підопічні Фернандеса довели поєдинок до логічної перемоги.

Із перемогою в активі «Карпати» закріпилися на восьмій сходинці. «Зелено-білі» набрали 36 очок. Тим часом «Рух» залишився на 14-й позиції (20 пунктів).

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, київське «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

Читайте також

Бабукар Фаал зацікавив відомий клуб
Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ
Сьогодні, 16:59
Львівські юніори застосували в дербі кулаки
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Ковалівці змогли дотиснути останню команду першості
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
«Шахтар» мінімально переміг «Зорю» в матчі 21-го туру УПЛ
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
23 квiтня, 17:46
Харків'яни не скористалися чисельною перевагою
«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України
22 квiтня, 22:24
Валерій Бондар став справжнім героєм «гірників»
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
