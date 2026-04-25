Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ

Антон Федорців
Бабукар Фаал зацікавив відомий клуб
фото: ФК «Карпати»

Африканець став зіркою у вітчизняній першості

Форвард львівських «Карпат» Бабукар Фаал потрапив до сфери зацікавлень італійського «Удінезе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Фріульці прагнуть підсилити атакувальну лінію влітку. Гамбійський нападник «левів» – один із кандидатів. Також Фаал нібито опинився «на олівці» низки інших неназваних клубів.

Африканський форвард приїхав до України в лютому 2025 року. Спершу він захищав кольори львівського «Руха». Минулої зими бомбардир змінив прописку в межах міста й приєднався до «Карпат».

Фаал у нинішньому сезоні зіграв 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 м'ячів за обидва львівські колективи. Також гамбієць віддав п'ять результативних передач.

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, київське «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

Теги: Серія А ФК Карпати УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії
Під час товариського матчу раптово помер колишній футболіст збірної Нігерії
European Athletics оголосила, де пройде Чемпіонат Європи 2028 з легкої атлетики
Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026
