Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ

Африканець став зіркою у вітчизняній першості

Форвард львівських «Карпат» Бабукар Фаал потрапив до сфери зацікавлень італійського «Удінезе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Фріульці прагнуть підсилити атакувальну лінію влітку. Гамбійський нападник «левів» – один із кандидатів. Також Фаал нібито опинився «на олівці» низки інших неназваних клубів.

Африканський форвард приїхав до України в лютому 2025 року. Спершу він захищав кольори львівського «Руха». Минулої зими бомбардир змінив прописку в межах міста й приєднався до «Карпат».

Фаал у нинішньому сезоні зіграв 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 м'ячів за обидва львівські колективи. Також гамбієць віддав п'ять результативних передач.

