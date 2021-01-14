Карпати засипає снігом. Там оголосили сніголавинну небезпеку

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м

На Прикарпатті протягом 14 січня очікується ожеледиця

У Закарпатській області 14 січня очікується значний рівень сніголавинної небезпеки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 14 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека», – повідомили в МВС.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста також повідомили про ускладнення погодних умов на горі Піп Іван Чорногірський і закликали туристів утриматися від виходу у високогір’я.

«Станом на 08:00 14 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Хуртовина, падає сніг. Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір’я», – йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті протягом доби 14 січня на дорогах області та міста очікується ожеледиця – 1 рівень небезпечності, жовтий. Окрім того, водіїв попереджають про обмежену видимість на дорозі, що спричинена густим туманом: до 100-500 метрів.

У четвер, 14 січня, у Києві розпочався снігопад. Наразі на дорогах працюють 156 одиниць спецтехніки та 64 бригади з ручного прибирання – понад 400 осіб. Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

Із 15 січня погода в Україні погіршиться: очікується значне зниження температури до -21.